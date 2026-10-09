"داخل الصندوق"... الحلقة السادسة

"داخل الصندوق" برنامج حواريّ تحليليّ من إنتاج موقع "عرب ٤٨"، يتناول أهم القضايا أسبوعيًّا في المشهد الانتخابيّ الإسرائيليّ.

وفي الحلقة السادسة من "داخل الصندوق"، نتناول أبرز القضايا الانتخابية من آخر أسبوع، والحملات الانتخابية للقوائم، ونستضيف الحقوقي والمستشار الإعلامي خالد تيتي.

وفي المحور الثاني نستضيف الحقوقية سوسن زهر للحديث عن شطب المحكمة العليا لترشّح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، والعلاقة بين المحكمة والمواطنين العرب، وما الحدود ما بين القانون والعمل السياسي للعرب، وما الإستراتيجيات القانونية للفترة المقبلة، في أعقاب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي المحور الثالث نحلل المشهد الحزبي الإسرائيلي وتعادل المعسكرين، المؤيد لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والمعسكر الصهيوني المناوئ له، وفق استطلاعات الرأي الأخيرة، وقضايا انتخابية أخرى.

إنتاج: موقع عرب ٤٨

تقديم وإعداد: سماح وتد | أمل عرابي | عبد أبو شحادة

محرر مسؤول: رامي منصور

طاقم الإعداد والإبداع: عبد طميش | أنس طميش

تصميم الحلة البصرية: أندرجراوند ستوديو

تصوير: سهيل أحمد | محمد هاني

مونتاج: عيد عدوي

تحريك وأنيميشن: نايف شقور

ساوند: أور كورتشاك

برومبتر: جهينة جرار

مكياج: ميس بشكار

إخراج: أكرم عودة

تم التصوير في ستوديوهات DPS - حيفا