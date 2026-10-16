برنامج "داخل الصندوق"... الحلقة السابعة

"داخل الصندوق" برنامج حواريّ تحليليّ من إنتاج موقع "عرب ٤٨"، يتناول أهم القضايا أسبوعيًّا في المشهد الانتخابيّ الإسرائيليّ.

وفي الحلقة السابعة من "داخل الصندوق"، نتناول أبرز القضايا الانتخابية من آخر أسبوع، ونستضيف د. مها كركبي صباح، المرشحة في الانتخابات المقبلة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

كما تسلّط الحلقة الضوء على الأحزاب العربية، والنقاش بشأن احتمال أن تكون "شبكة أمان" لحكومة أُخرى محتملة، غير حكومة بنيامين نتنياهو.

إنتاج: موقع عرب ٤٨

تقديم وإعداد: سماح وتد | أمل عرابي | عبد أبو شحادة

محرر مسؤول: رامي منصور

طاقم الإعداد والإبداع: عبد طميش | أنس طميش

تصميم الحلة البصرية: أندرجراوند ستوديو

تصوير: سهيل أحمد | محمد هاني

مونتاج: عيد عدوي

تحريك وأنيميشن: نايف شقور

ساوند: أور كورتشاك

برومبتر: جهينة جرار

مكياج: ميس بشكار

إخراج: أكرم عودة

تم التصوير في ستوديوهات DPS - حيفا