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23/10/2026 - 16:15

برنامج "داخل الصندوق"... الحلقة الثامنة

"داخل الصندوق" برنامج حواريّ تحليليّ من إنتاج موقع "عرب ٤٨"، يتناول أهم القضايا أسبوعيًّا في المشهد الانتخابيّ الإسرائيليّ.

وفي الحلقة الثامنة من "داخل الصندوق"، نناقش ما الذي يدفع الناس إلى التصويت في انتخابات الكنيست، وهل الذهاب إلى صناديق الاقتراع هو ثقة في المنظومة الإسرائيلية أم خطوة احتجاج عليها؟

ونستضيف في هذه الحلقة رئيس لجنة المتابعة العليا د. جمال زحالقة، لنقرأ إحداثيات الخريطة السياسية الإسرائيلية، والانقسام في المجتمع الإسرائيلي، والمخاطر المحدقة في المجتمع العربي، وسيناريوهات "اليوم التالي".

كما نتحدث أيضا عن طموحات قادة أحزاب المعارضة الصهيونية في وراثة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وعن نظريات المؤامرة التي يبثها حزب الليكود، وعن المفاجآت المرتقبة.

إنتاج: موقع عرب ٤٨

تقديم وإعداد: سماح وتد | أمل عرابي | عبد أبو شحادة

محرر مسؤول: رامي منصور

طاقم الإعداد والإبداع: عبد طميش | أنس طميش

تصميم الحلة البصرية: أندرجراوند ستوديو

تصوير: سهيل أحمد | محمد هاني

مونتاج: عيد عدوي

تحريك وأنيميشن: نايف شقور

ساوند: أور كورتشاك

برومبتر: جهينة جرار

مكياج: ميس بشكار

إخراج: أكرم عودة

تم التصوير في ستوديوهات DPS - حيفا

جمال زحالقة برنامج داخل الصندوق الحلقة الثامنة من برنامج داخل الصندوق

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