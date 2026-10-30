صوت العرب يرعب نتنياهو: خبايا الانتخابات من "داخل الصندوق"... الحلقة التاسعة

"داخل الصندوق" برنامج حواريّ تحليليّ من إنتاج موقع "عرب 48"، يتناول أهم القضايا أسبوعيًّا في المشهد الانتخابيّ الإسرائيليّ.

وفي الحلقة التاسعة من "داخل الصندوق"، نناقش الانتخابات الإسرائيلية، ونتائجها، ونسلّط الضوء على المجتمع العربي الذي صوّت بنسبة تاريخية، في مقابل محاولات نزع الشرعية عن النتائج الانتخابية التي حقّقّها.

كما نتطرّق إلى الانقسام الإسرائيلي، ونعرّج على "وهم الاستطلاعات"، وعلى السيناريوهات المحتملة في ما يتعلّق بتشكيل الحكومة، وهل ستُشكَّل حكومة وحدة صهيونية، أم أنّ احتمال إعادة الانتخابات سيفرض نفسه؟

ونستضيف في الحلقة المحامي والمستشار الإعلامي، خالد تيتي، ورئيس تحرير موقع "عرب 48"، رامي منصور، والصحافي في "عرب 48"، محمود مجادلة.

إنتاج: موقع عرب ٤٨

تقديم وإعداد: أمل عرابي | عبد أبو شحادة

محرر مسؤول: رامي منصور

طاقم الإعداد والإبداع: عبد طميش | أنس طميش

تصميم الحلة البصرية: أندرجراوند ستوديو

تصوير: سهيل أحمد | محمد هاني

مونتاج: عيد عدوي

تحريك وأنيميشن: نايف شقور

ساوند: أور كورتشاك

برومبتر: جهينة جرار

مكياج: ميس بشكار

إخراج: أكرم عودة

تم التصوير في ستوديوهات DPS - حيفا