بداية النهاية؟ برنامج "داخل الصندوق"... الحلقة العاشرة

"داخل الصندوق" برنامج حواريّ تحليليّ من إنتاج موقع "عرب 48"، يتناول أهم القضايا أسبوعيًّا في المشهد الانتخابيّ الإسرائيليّ.

في الحلقة العاشرة من "داخل الصندوق"، نناقش عدة محاور بينها قوة المواطنين العرب الانتخابية، وما يتعلق بالتوصية بتكليف مرشح بتشكيل الحكومة وشبكة الأمان. نتحدث كذلك عن مدى متابعة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة للانتخابات الإسرائيلية وسقف توقعاتهم.

ونتطرق من خلال محور في العمق، إلى التحقيقات والملاحقات السياسية واعتقال الزميل عبد القادر أبو شحادة، والتشكيك بنزاهة الانتخابات ومحاولات نزع الشرعية عن الصوت العربي. كما نتحدث عن حسابات تشكيل الحكومة ومشاورات التوصية لدى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وفي المحور الأخير، نقرأ نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية وانعكاساتها بعد فقدان الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ لصالح الحزب الديمقراطي.

ونستضيف في هذه الحلقة المحامية عبير بكر، والصحافيين وائل عواد، وهناء محاميد، ومحمود مجادلة.

إنتاج: موقع عرب ٤٨

تقديم وإعداد: طارق طه | محمود مجادلة | مجيد القضماني

محرر مسؤول: رامي منصور

طاقم الإعداد والإبداع: عبد طميش | أنس طميش

تصميم الحلة البصرية: أندرجراوند ستوديو

تصوير: سهيل أحمد | محمد هاني

مونتاج: عيد عدوي

تحريك وأنيميشن: نايف شقور

ساوند: أور كورتشاك

برومبتر: جهينة جرار

مكياج: ميس بشكار

إخراج: أكرم عودة

تم التصوير في ستوديوهات DPS - حيفا