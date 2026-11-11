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11/11/2026 - 10:14
شهادات.. شبعا اللبنانية تحت ضغط التوغل الإسرائيلي
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شهادات.. شبعا اللبنانية تحت ضغط التوغل الإسرائيلي
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