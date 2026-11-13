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13/11/2026 - 16:48

الفرصة الأخيرة للتخلص من نتنياهو: برنامج "داخل الصندوق"... الحلقة الحادية عشرة

"داخل الصندوق" برنامج حواريّ تحليليّ من إنتاج موقع "عرب 48"، يتناول أهم القضايا أسبوعيًّا في المشهد الإسرائيليّ بعد الانتخابات.

في الحلقة الحادية عشرة من "داخل الصندوق"، نناقش عدة محاور بينها التحريض ضد المواطنين العرب وفرصة الأحزاب العربية بعد انتخابات الكنيست.

وفي محور آخر، نقدم قراءة حول مدى مصداقية ودقة الاستطلاعات لنتائج الانتخابات خصوصا بعد حصول العرب على 19 مقعدا، وحول دوافع تصويت المواطنين العرب وما إذا كان يمكن الحفاظ على هذه القوة إذا جرت إعادة الانتخابات.

وفي المحورين الأخيرين، نتطرق إلى خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ومهاجمته الأحزاب العربية والتحريض ومحاولة نزع الشرعية عن تصويت المواطنين العرب وعن تمثيلهم السياسي، كما نتحدث عن سباق تشكيل حكومة جديدة بعد تكليف رئيس حزب "يَشار" غادي آيزنكوت، وسيناريو الذهاب إلى إعادة الانتخابات إذا لم تُحسم المفاوضات الجارية في هذه المرحلة بين الأحزاب.

ونستضيف في هذه الحلقة مدير معهد "ستات نت" يوسف مقلدة، والصحافي محمود مجادلة.

إنتاج: موقع عرب ٤٨

تقديم وإعداد: سماح وتد | عبد أبو شحادة | أمل عرابي

محرر مسؤول: رامي منصور

طاقم الإعداد والإبداع: عبد طميش | أنس طميش

تصميم الحلة البصرية: أندرجراوند ستوديو

تصوير: سهيل أحمد | محمد هاني

مونتاج: عيد عدوي

تحريك وأنيميشن: نايف شقور

ساوند: أور كورتشاك

برومبتر: جهينة جرار

مكياج: ميس بشكار

إخراج: أكرم عودة

تم التصوير في ستوديوهات DPS - حيفا

انتخابات الكنيست الانتخابات الإسرائيلية برنامج داخل الصندوق

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