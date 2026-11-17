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د. عزمي بشارة
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17/11/2026 - 08:36
زخارف المقرنصات.. زيارة إلى القصر العباسي في بغداد
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زخارف المقرنصات.. زيارة إلى القصر العباسي في بغداد
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