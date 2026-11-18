اشترك بالنشرة البريدية
بحث
إغلاق
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
شباب ومجتمع
الأخبار
مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
القائمة
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
شباب ومجتمع
الأخبار
مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
البث المباشر
فيديو
|
فيديو
18/11/2026 - 11:02
زيارة تضامنية.. إسرائيل تطرد وفدًا أوروبيًا من أم الخير
0
أعجبني
0
لم يعجبني
شاهد أيضاً
زيارة تضامنية.. إسرائيل تطرد وفدًا أوروبيًا من أم الخير
"ارتميت على أطفالي لأحميهم من الرصاص"
كرميئيل.. تصاعد مظاهر العنصرية والتحريض
"حاولتُ إنقاذها.. فأصابوني برصاصة في ساقي"
مقالات متعلقة
فيديو
"ارتميت على أطفالي لأحميهم من الرصاص"
17/11/2026
فيديو
كرميئيل.. تصاعد مظاهر العنصرية والتحريض
17/11/2026
فيديو
"حاولتُ إنقاذها.. فأصابوني برصاصة في ساقي"
17/11/2026
فيديو
من منازلهم إلى الأسر.. حكاية ثلاثة أشقاء من شبعا
17/11/2026
الاشتراك في النشرة البريدية
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
الاسم
البريد الإلكتروني
تأكيد عنوان البريد الإلكتروني
أسمح لعرب 48 بإرسال النشرة الإخبارية لي
اشترك الآن