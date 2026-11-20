"داخل الصندوق" برنامج حواريّ تحليليّ من إنتاج موقع "عرب 48"، يتناول أهم القضايا أسبوعيًّا في المشهد الإسرائيليّ بعد الانتخابات.

وفي الحلقة الثانية عشرة من "داخل الصندوق"، نناقش عدة قضايا، بينها ارتفاع عدد جرائم القتل في البلدات العربية بعد الانتخابات، وملاحقة المواطنين العرب، وإرهاب المستوطنين الذي يتصاعد إزاء كل ما هو عربيّ، كنتيجة للتحريض المتواصل على المجتمع العربي، ومحاولة نزع الشرعية عنه منذ الانتخابات.

ونسلّط الضوء على كيف بات جهاز الأمن الإسرائيلي العام ("الشاباك")، يلاحق المواطنين العرب، ويطالب بالتجسّس على قياداتهم، خلافا للقانون، وتماشيا مع تحريض حكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

ونستضيف في محور "في العُمق" من الحلقة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في "مدى الكرمل" في حيفا، د. امطانس شحادة، للوقوف عند أبرز المستجدات المتعلّقة بمساعي تشكيل حكومة جديدة، ومحاولات المعسكريْن للسيطرة على الكنيست، وكذلك مساعي نتنياهو لشنّ عدوان على إيران.

ويشارك في البانل التحليلي هذا الأسبوع، الصحافية زهرة سعيد والصحافي في موقع "عرب 48"، محمود مجادلة الذي تحدّث عن الشيطنة الممنهجة للعرب التي تأتي ضمن محاولات نتنياهو قطع الطريق على آيزنكوت، ومنعه من تشكيل حكومة.

إنتاج: موقع عرب ٤٨

تقديم وإعداد: سماح وتد | عبد أبو شحادة | أمل عرابي

محرر مسؤول: رامي منصور

طاقم الإعداد والإبداع: عبد طميش | أنس طميش

تصميم الحلة البصرية: أندرجراوند ستوديو

تصوير: سهيل أحمد | محمد هاني

مونتاج: عيد عدوي

تحريك وأنيميشن: نايف شقور

ساوند: أور كورتشاك

برومبتر: جهينة جرار

مكياج: ميس بشكار

إخراج: أكرم عودة

تم التصوير في ستوديوهات DPS - حيفا