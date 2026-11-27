"داخل الصندوق" برنامج حواريّ تحليليّ من إنتاج موقع "عرب 48"، يتناول أهم القضايا أسبوعيًّا في المشهد الإسرائيليّ بعد الانتخابات.

ونناقش في الحلقة الثالثة عشرة من "داخل الصندوق"، عدة مواضيع وملفات بينها الاستعراض الإعلامي والأداء السياسي للأحزاب العربية وما إذا كان سيرتقي إلى حساسية المرحلة وحجم القوة التي منحت إليها، كما نسلط الضوء على موجة التحريض المتصاعدة ضد المواطنين العرب.

ونستضيف في محور "في العمق" من الحلقة، المؤرخة والباحثة المستقلة، د. لينا دلاشة، للحديث عن الحكم العسكري الذي فرض على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، بمناسبة مرور 60 عاما على انتهائه عام 1966.

كما نتطرق من خلال محاور أخرى، إلى ملفات الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وشعبوية اليمين، والعقوبات الدولية وتأثيرها على تل أبيب.

وتشارك في مداخلات ومحاور البانل التحليلي هذا الأسبوع، الصحافية زهرة سعيد.

إنتاج: موقع عرب ٤٨

تقديم وإعداد: سماح وتد | عبد أبو شحادة | أمل عرابي

محرر مسؤول: رامي منصور

طاقم الإعداد والإبداع: عبد طميش | أنس طميش

تصميم الحلة البصرية: أندرجراوند ستوديو

تصوير: سهيل أحمد | محمد هاني

مونتاج: عيد عدوي

تحريك وأنيميشن: نايف شقور

ساوند: أور كورتشاك

برومبتر: جهينة جرار

مكياج: ميس بشكار

إخراج: أكرم عودة

تم التصوير في ستوديوهات DPS - حيفا