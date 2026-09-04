السجن عامين لصحافي أميركي عمل "وكيلًا للحكومة الصينية"

تأتي القضية ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية الاتحادية في الولايات المتحدة بحق أشخاص اتُهموا بالعمل لمصلحة الحكومة الصينية من دون الإفصاح عن ذلك وفق المتطلبات القانونية، في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبكين...

قضت محكمة اتحادية أميركية بسجن الصحافي توماس وير بوكن الثاني عامين، بعد إدانته بالعمل داخل الولايات المتحدة بصفة وكيل لحكومة أجنبية، في قضية مرتبطة بالحكومة الصينية، وفق وزارة العدل الأميركية.

وشمل الحكم إخضاع بوكن، 51 عامًا، للمراقبة مدة 36 شهرًا بعد خروجه من السجن، مع منعه من السفر خارج الولايات المتحدة خلال تلك الفترة.

وكان قد أوقف في شباط/فبراير الماضي، فيما قال محاميه تشارلز بورنام إنه أقر بالذنب في وقت سابق من العام الجاري ولا يعتزم استئناف الحكم.

وتأتي القضية ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية الاتحادية في الولايات المتحدة بحق أشخاص اتُهموا بالعمل لمصلحة الحكومة الصينية من دون الإفصاح عن ذلك وفق المتطلبات القانونية، في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبكين.

وقال مساعد وزير العدل الأميركي لشؤون الأمن القومي، جون إيه. أيزنبرغ، إن بوكن دعم عمليات تابعة لوزارة أمن الدولة الصينية، شملت المساعدة في التجنيد والسعي إلى جمع معلومات حساسة من أشخاص محتملين، معتبرًا أن الدافع وراء نشاطه كان ماليًا.

وعمل بوكن في عدد من المؤسسات الإعلامية الصينية منذ انتقاله إلى الصين عام 2010، بينها هيئة التلفزيون المركزي الصينية الحكومية.

وفي الفترة الأخيرة، عمل محررًا لدى وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، وهو منصب تولاه منذ عام 2024.