رومانيا توجه اتهامات جديدة لأندرو تيت وشقيقه بقضية اتّجار بقاصرين

وفق الادعاء، جرى استدراج الفتاة وإسكانها في مبنى بمدينة لوتون البريطانية، حيث يُتهم أندرو تيت بإخضاعها للمراقبة واستخدام العنف الجسدي ضدها واستغلالها جنسيًا، قبل نقلها إلى رومانيا ومواصلة استغلالها في منزلين يملكهما هناك...

وجّه الادعاء العام في رومانيا اتهامات رسمية جديدة إلى المؤثر أندرو تيت وشقيقه تريستان، في ملف يشمل الاتجار بالبشر وجرائم جنسية وغسل أموال، على خلفية وقائع يُشتبه في حدوثها خلال فترة إقامتهما في البلاد.

وبحسب مديرية التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب في رومانيا، يواجه أندرو تيت، البالغ 39 عامًا، اتهامات بالاتجار بقاصرين وغسل الأموال وإقامة علاقة جنسية مع قاصر، بينما يُتهم شقيقه تريستان، البالغ 38 عامًا، بالتواطؤ في الاتجار بقاصرين وغسل الأموال.

وتقول السلطات إن الشقيقين حصلا على أكثر من 1.2 مليون دولار من استغلال فتاة كان عمرها 15 عامًا وقت الوقائع المزعومة، عبر إجبارها على أداء أفعال جنسية خلال محادثات مصورة عبر الإنترنت مقابل مكاسب مالية.

ووفق الادعاء، جرى استدراج الفتاة وإسكانها في مبنى بمدينة لوتون البريطانية، حيث يُتهم أندرو تيت بإخضاعها للمراقبة واستخدام العنف الجسدي ضدها واستغلالها جنسيًا، قبل نقلها إلى رومانيا ومواصلة استغلالها في منزلين يملكهما هناك.

كما تتهم السلطات تريستان تيت بالمساعدة في استغلال الفتاة واستخدام العنف للمساهمة في السيطرة عليها.

ويواجه أندرو تيت كذلك اتهامًا منفصلًا يتعلق بممارسة الجنس مع قاصر أخرى كان عمرها 15 عامًا في رومانيا.

وطلب الادعاء مصادرة أربع سيارات فارهة يملكها الشقيقان، تقدر قيمتها بنحو 710 آلاف جنيه إسترليني، للاشتباه في شرائها بأموال خضعت لعمليات غسل.

ويخضع الشقيقان لتحقيقات جنائية في رومانيا منذ كانون الأول/ديسمبر 2022، بعدما أقاما فيها بصورة رئيسية منذ عام 2017، وبنيا قاعدة جماهيرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا بين الشباب.

وسبق أن وُجهت إليهما اتهامات بالاتجار بالبشر في رومانيا، إلا أن محكمة استئناف في بوخارست أعادت القضية إلى الادعاء في 2024، بعد اعتبار بعض الأدلة غير مقبولة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت السلطات الرومانية ستطلب تسليم الشقيقين من الولايات المتحدة، فيما يتعين على قاضٍ مراجعة لائحة الاتهام الجديدة قبل إحالتها إلى المحاكمة.

ويقضي أندرو وتريستان تيت حاليًا فترة احتجاز في ميامي، حيث يواجهان إجراءات تتعلق بطلب تسليمهما إلى بريطانيا في قضية منفصلة.

وينفي الشقيقان جميع الاتهامات الموجهة إليهما، كما يؤكدان أن الصورة التي يقدمانها عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تعكس شخصيتيهما الحقيقية.

ومن المنتظر أن تراجع السلطات القضائية لائحة الاتهام الجديدة، من دون تحديد موعد حتى الآن لأي محاكمة محتملة.