إنجاز العمر: إلين بورستين تُكرَّم بـ"الأسد الذهبي" في فينيسيا

تُعد بورستين من الممثلين القلائل الذين جمعوا ما يُعرف بـ"التاج الثلاثي" لجوائز التمثيل، بعدما فازت بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "Alice Doesn’t Live Here Anymore" عام 1974، إلى جانب جائزة توني وجائزتي إيمي...

تسلّمت الممثلة الأميركية إلين بورستين جائزة "الأسد الذهبي لإنجاز العمر" في الدورة 83 من مهرجان فينيسيا السينمائي، تقديرًا لمسيرتها الفنية الممتدة لأكثر من ستة عقود، فيما استغلت المناسبة للحديث عن التحولات التي شهدتها أوضاع النساء في صناعة السينما.

وقالت بورستين، البالغة 93 عامًا، خلال لقائها مع الصحافيين الاثنين، إن مواقع التصوير كانت عند بداياتها المهنية خاضعة بصورة شبه كاملة للرجال، بينما كان وجود النساء يتركز أساسًا أمام الكاميرا.

وأشارت إلى أن حضور النساء داخل الطواقم الفنية والتقنية تطور تدريجيًا، حتى أصبحن اليوم يعملن في مجالات كانت حكرًا على الرجال، بما في ذلك تشغيل المعدات الثقيلة وتولي وظائف مختلفة خلف الكاميرا.

وأضافت أن صناعة السينما لم تصل بعد إلى مساواة كاملة بين النساء والرجال، لكنها قطعت شوطًا كبيرًا مقارنة بالفترة التي بدأت فيها العمل قبل أكثر من 60 عامًا.

وأشادت بورستين بدور الحركة النسوية في تغيير النظرة إلى النساء داخل قطاعات العمل المختلفة، وخصّت بالذكر الناشطة الأميركية جلوريا ستاينم، التي توفيت خلال الشهر الجاري، معتبرة أن نشاطها أسهم في تغيير مواقف راسخة امتدت إلى صناعة السينما.

وتُعد بورستين من الممثلين القلائل الذين جمعوا ما يُعرف بـ"التاج الثلاثي" لجوائز التمثيل، بعدما فازت بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "Alice Doesn’t Live Here Anymore" عام 1974، إلى جانب جائزة توني وجائزتي إيمي.

ويضيف تكريم فينيسيا جائزة جديدة إلى سجل بورستين، التي واصلت نشاطها الفني بعد بلوغها التسعين، ولا تزال تشارك في أعمال سينمائية جديدة.

وتظهر بورستين خلال 2026 في فيلم "Place to Be" للمخرج كورنيل موندروتشو، كما تشارك في الفيلم القصير "Flesh Impact" من إخراج ماجي جيلنهال.

ويأتي منحها "الأسد الذهبي لإنجاز العمر" تكريمًا لمسيرة امتدت عبر أجيال متعاقبة من السينما، وشهدت خلالها تحولات واسعة في الصناعة، سواء على مستوى الأدوار الفنية أو في حضور النساء داخل مواقع التصوير وخلف الكاميرا.