ماسك يهاجم مخرج فيلم وثائقي يتناول حياته ونفوذه

عُرض الفيلم، ومدته أربع ساعات، خلال مهرجان البندقية السينمائي هذا الأسبوع، فيما وصف غيبني ماسك، الذي يعد من أغنى رجال العالم، بأنه شخصية شديدة الخطورة...

شنّ إيلون ماسك هجومًا حادًا على المخرج الأميركي أليكس غيبني، بعد عرض فيلم وثائقي جديد يتناول حياة ماسك ونفوذه، متهمًا المخرج بانعدام النزاهة وبإنتاج عمل يستهدفه بصورة متعمدة.

وعُرض الفيلم، ومدته أربع ساعات، خلال مهرجان البندقية السينمائي هذا الأسبوع، فيما وصف غيبني ماسك، الذي يعد من أغنى رجال العالم، بأنه شخصية شديدة الخطورة.

وسبق لغيبني أن أخرج أفلامًا وثائقية تناولت انهيار شركة "إنرون"، وموقع "ويكيليكس"، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورد ماسك عبر سلسلة منشورات على منصة "إكس"، التي استحوذ عليها عام 2022 مقابل 44 مليار دولار، واعتبر أن الفيلم محاولة للنيل منه، كما هاجم طوله ومضمونه، ووصف غيبني بأنه يفتقر إلى النزاهة.

وذهب ماسك أبعد من ذلك بإعادة نشر صورة توحي بوجود سلسلة من التأثير السياسي تبدأ بالحزب الديمقراطي، مرورًا بفريق مرتبط بالملياردير جورج سوروس، وصولًا إلى غيبني وقطاع هوليوود، وعلّق على الصورة بأنها تعكس الواقع من وجهة نظره.

كما وصف الفيلم في رد على أحد مؤيديه بأنه "عملية نفسية"، في إشارة إلى محاولة منظمة للتأثير على الرأي العام، وهاجم غيبني شخصيًا في عدة منشورات، معتبرًا أن الفيلم جمع شهادات لأشخاص يحملون مواقف سلبية تجاهه أو لا يعرفونه بصورة مباشرة.

وبحسب إذاعة "إن بي آر"، هدّد محامي ماسك أيضًا بمقاضاة غيبني بتهمة التشهير.

وأثار الفيلم جدلًا منذ عرضه الأول، خصوصًا بسبب بعض الادعاءات التي تضمنها على لسان أشخاص شاركوا فيه.

ونفى ماسك، على وجه الخصوص، ادعاء شريكته السابقة آشلي سانت كلير، المؤثرة السابقة المرتبطة بحركة "ماغا"، بأن فريقه عرض عليها 40 مليون دولار مقابل توقيع اتفاق يمنعها من الإفصاح عن تفاصيل علاقتهما.

وقال ماسك إن هذا العرض لم يحصل أصلًا، واتهم سانت كلير بتقديم ادعاءات كاذبة في السابق.

كما أعاد ماسك نشر موقف لكاتي ميلر، مقدمة البرامج الصوتية وزوجة ستيفن ميلر، المستشار البارز للرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي شغلت سابقًا منصب مديرة الاتصالات في ما عُرف بـ"إدارة الكفاءة الحكومية" المرتبطة بماسك.

وانتقدت ميلر الفيلم بسبب ما وصفته بغياب أشخاص مقربين من ماسك وحلفائه ممن كانوا شهودًا على مراحل مهمة من حياته، معتبرة أن العمل لا يمكن وصفه بأنه صورة نهائية عنه من دون مشاركتهم.

ويأتي الجدل في وقت يواصل فيه ماسك استخدام منصة "إكس" للتأثير في النقاشات السياسية والعامة في عدة دول، إذ تدخل مرارًا في النقاش الدائر بشأن الهجرة في بريطانيا، كما رحب بنتائج قوية حققها حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في انتخابات إقليمية بولاية ساكسونيا-أنهالت.

وفي مؤتمر صحافي بمدينة البندقية، قال غيبني إنه لمس شعورًا بالخوف لدى عدد من الأشخاص الذين حاول التواصل معهم أثناء إعداد الفيلم.

وربط المخرج بين سلوك ماسك الحالي وطفولته في جنوب أفريقيا، قائلًا إن الأخير مر بتجارب صعبة وصادمة في صغره، ورجّح أن بعض آثار تلك المرحلة تنعكس على سلوكه في الوقت الراهن.

ويضيف هذا السجال فصلًا جديدًا إلى المواجهات العلنية التي يخوضها ماسك مع وسائل إعلام وشخصيات عامة وأعمال نقدية تتناول دوره السياسي والاقتصادي وتأثيره المتزايد في الخطاب العام.