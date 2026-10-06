لمواجهة التزييف العميق والذكاء الاصطناعي: ميلوني تسعى إلى تسجيل صوتها علامةً تجاريةً

بحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن الموافقة على تسجيل صوت ميلوني علامة تجارية لن تمنع بحد ذاتها استخدامه في مقاطع التزييف العميق المنتجة بالذكاء الاصطناعي، لكنها قد تضع عقبات قانونية إضافية أمام من يسعون إلى تقليده...

تقدمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بطلب إلى "مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية" لتسجيل صوتها علامة تجارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حمايتها من مقاطع التزييف العميق المولدة بالذكاء الاصطناعي، بحسب سجلات اطلعت عليها وكالة "رويترز"، الاثنين.

ويتضمن الطلب، المؤرخ في 5 أكتوبر/ تشرين الأول، تسجيلًا صوتيًا مدته أربع ثوان، تكرر فيه ميلوني مرتين عبارة "أنا جورجيا ميلوني" باللغة الإيطالية.

ونُشر الطلب على موقع "مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية"، فيما أكد مكتب ميلوني تقديمه، ولا يزال قيد الدراسة.

واستخدمت ميلوني سابقا عبارة "أنا جورجيا" عنوانا لسيرتها الذاتية الصادرة عام 2021، بعدما اشتهرت العبارة إثر استخدامها خلال تجمع سياسي عام 2019، قبل أن تتحول لاحقا إلى مقطع موسيقي راقص.

وتأتي الخطوة بعد انتشار صور معدلة لميلوني عبر الإنترنت خلال السنوات الأخيرة، وتداول بعضها على أنها حقيقية، من بينها صورة تظهرها جالسة على سرير بملابس داخلية.

ونددت ميلوني بهذه المواد، واعتبرتها جزءا من جهود تستهدف الأفراد وتنشر معلومات مضللة، داعية مستخدمي الإنترنت إلى التحقق من المحتوى قبل مشاركته. وقالت إنها قادرة على الدفاع عن نفسها، لكن كثيرين غيرها لا يملكون القدرة نفسها.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن الموافقة على تسجيل صوت ميلوني علامة تجارية لن تمنع بحد ذاتها استخدامه في مقاطع التزييف العميق المنتجة بالذكاء الاصطناعي، لكنها قد تضع عقبات قانونية إضافية أمام من يسعون إلى تقليده.

وكانت ميلوني قد أقامت في عام 2024 دعوى مدنية ضد رجل من جزيرة سردينيا، متهم بإنشاء ونشر صور إباحية مزيفة باستخدام وجهها عبر تقنية التزييف العميق. ولا تزال القضية منظورة أمام محكمة إيطالية.