سباق المليارديرات... بيزوس ثانيًا وماسك يتصدر بثروة تتجاوز تريليون دولار

وفقًا لـ"بلومبيرغ"، جاءت الزيادة الكبيرة في ثروة بيزوس نتيجة إعادة تقييم حصته في "بلو أوريجين"، وسط اهتمام متزايد من المستثمرين بشركات الفضاء، التي أسهمت في تعزيز ثروات كبار المليارديرات خلال العام الجاري...

صعد مؤسس "أمازون" جيف بيزوس إلى المرتبة الثانية في قائمة أغنى أشخاص العالم، بعدما ارتفعت ثروته نحو 87 مليار دولار، إثر وصول تقييم شركته الفضائية "بلو أوريجين" إلى 140 مليار دولار في أحدث جولة تمويل، بحسب مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.

وبلغت ثروة بيزوس 368.5 مليار دولار، متجاوزًا لاري بيج، المؤسس المشارك لشركة "ألفابت"، فيما حافظ إيلون ماسك على صدارة القائمة بثروة تُقدّر بنحو 1.02 تريليون دولار.

ووفقًا لـ"بلومبيرغ"، جاءت الزيادة الكبيرة في ثروة بيزوس نتيجة إعادة تقييم حصته في "بلو أوريجين"، وسط اهتمام متزايد من المستثمرين بشركات الفضاء، التي أسهمت في تعزيز ثروات كبار المليارديرات خلال العام الجاري.

وتُعد جولة التمويل الأخيرة الأولى من نوعها لشركة "بلو أوريجين" منذ تأسيسها عام 2000، إذ فتحت الشركة رأسمالها أمام مستثمرين خارجيين مقابل حصص ملكية، بعد سنوات من اعتمادها بصورة رئيسية على التمويل الشخصي لمؤسسها.

وبحسب بيانات "بيتش بوك"، كانت شركة "كواتيو مانجمنت" المستثمر الجديد الوحيد الذي كُشف عن هويته في الجولة التمويلية، بعدما ساهمت بنحو 4 مليارات دولار.

وأفادت "بلومبيرغ" بأن بيزوس احتفظ بحصة تبلغ 93% من "بلو أوريجين" عقب الجولة، وفق تقديرات مؤشر المليارديرات، بعدما كانت الوكالة تقيّم حصته في الشركة سابقًا بنحو 17 مليار دولار، استنادًا إلى تقديرات الأموال التي ضخها في المشروع.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إجمالي استثمارات بيزوس في الشركة منذ تأسيسها بلغ نحو 30 مليار دولار، بما يشمل ملياري دولار ضخّهما في جولة التمويل الأخيرة.

منافسة متصاعدة في قطاع الفضاء

وتتنافس "بلو أوريجين" مع شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك في عدد من المجالات، أبرزها خدمات الإطلاق المداري والنقل إلى القمر، لكن الفارق بين الشركتين لا يزال كبيرًا من حيث الإيرادات والقيمة السوقية.

وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، حققت "سبيس إكس" إيرادات بلغت نحو 18.7 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 800 مليون دولار سجلتها "بلو أوريجين".

وتبلغ القيمة السوقية لـ"سبيس إكس" نحو 2.23 تريليون دولار، فيما يمتلك ماسك حصة تُقدّر بنحو 35% من الشركة، وفقًا لبيانات "بلومبيرغ".

وكان ماسك قد أصبح أول شخص تتجاوز ثروته تريليون دولار عقب الطرح العام الأولي لأسهم "سبيس إكس" في يونيو/ حزيران الماضي.

ورغم تراجع أسهم الشركة لاحقًا، أضاف ماسك نحو 405 مليارات دولار إلى ثروته منذ بداية عام 2026، بحسب مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.

ويأتي صعود بيزوس إلى المرتبة الثانية في قائمة الأثرياء في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بقطاع الفضاء وارتفاع تقييمات الشركات العاملة في إطلاق الصواريخ والخدمات الفضائية، ما انعكس على الثروات المقدّرة لمؤسسيها، بما في ذلك الشركات التي لم تُدرج أسهمها بعد في الأسواق المالية.