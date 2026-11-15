جنسن هوانغ: قصة مؤسس "إنفيديا" الذي أطاحت به الصين

بدأ مسيرته المهنية مهندسًا في شركة "إيه إم دي" لأشباه الموصلات، قبل انتقاله إلى "إل إس آي لوجيك"، حيث اكتسب خبرة في تصميم الرقائق وإدارة الأعمال التقنية...

أنهت فضيحة مرتبطة بشبهات تجسس صيني مسيرة جنسن هوانغ على رأس "إنفيديا"، بعدما أعلنت الشركة استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي إثر الكشف عن علاقة شخصية جمعته بأليس هوانغ، المسؤولة السابقة في شركة "ميغاسبيد" السنغافورية، التي تشتبه أجهزة الاستخبارات الأميركية بأنها نقلت معلومات إلى بكين.

وجاءت الاستقالة وسط تحقيقات في احتمال استهدافه بعملية استخباراتية، دون ثبوت تسريب أسرار الشركة.

وبحسب "نيويورك تايمز" و"رويترز"، أثارت العلاقة مخاوف أمنية بسبب نشاط "ميغاسبيد" في شراء رقائق الذكاء الاصطناعي، وسط شبهات بشأن وصول تقنيات أميركية محظورة إلى الصين.

وأقر هوانغ بخيانة زوجته واعتذر لعائلته وموظفيه، بينما أعلن مجلس الإدارة تحقيقًا مستقلًا. وأكدت الشركة عدم امتلاكها أدلة على تعرض أسرارها للخطر، فيما قال الرئيس دونالد ترامب إن هوانغ أبلغه بعدم معرفته بشبهات التجسس. وتولت المديرة المالية كوليت كريس الإدارة مؤقتًا.

وُلد جنسن هوانغ عام 1963 في تايوان، وأمضى جزءًا من طفولته في تايلاند، قبل أن ينتقل في التاسعة إلى الولايات المتحدة مع شقيقه. والتحق بمدرسة داخلية في ولاية كنتاكي، حيث تعرض للتنمر، قبل أن تجتمع أسرته مجددًا في ولاية أوريغون.

وفي سنوات مراهقته، عمل في غسل الصحون بمطاعم "ديني"، قبل أن يتخرج في المدرسة الثانوية بعمر 16 عامًا. ودرس الهندسة الكهربائية في "جامعة ولاية أوريغون"، ثم حصل على درجة الماجستير من "جامعة ستانفورد" عام 1992.

بدأ مسيرته المهنية مهندسًا في شركة "إيه إم دي" لأشباه الموصلات، قبل انتقاله إلى "إل إس آي لوجيك"، حيث اكتسب خبرة في تصميم الرقائق وإدارة الأعمال التقنية.

وفي عام 1993، اجتمع هوانغ مع المهندسين كريس مالاشوفسكي وكيرتس بريم في أحد مطاعم "ديني" بكاليفورنيا، لبحث تأسيس شركة متخصصة في تطوير معالجات الرسوميات. ومن ذلك الاجتماع وُلدت "إنفيديا"، التي تولى هوانغ إدارتها منذ تأسيسها.

ركزت الشركة بدايةً على إنتاج رقائق الرسوميات لألعاب الفيديو والحواسيب الشخصية، وواجهت صعوبات مالية وتقنية قبل تحقيق اختراق مهم عام 1999، عندما طرحت معالجًا رسوميًا ساهم في تعزيز موقعها بالسوق، بالتزامن مع إدراج أسهمها في البورصة.

وجاء التحول الأهم عام 2006، حين أطلقت الشركة منصة "كودا"، التي أتاحت استخدام المعالجات الرسومية لتنفيذ عمليات حسابية معقدة تتجاوز معالجة الصور والألعاب.

ومع تطور تقنيات التعلم العميق، أثبتت هذه المعالجات قدرتها على تسريع تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، خصوصًا بعد الإنجاز البحثي الذي حققه نموذج "أليكس نت" عام 2012.

وعندما انطلقت طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبحت رقائق "إنفيديا" عنصرًا أساسيًا في مراكز البيانات المستخدمة لتدريب النماذج وتشغيلها، ما دفع قيمة الشركة السوقية إلى مستويات قياسية.

وبلغت قيمتها نحو 5.77 تريليونات دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل أن تتراجع إلى نحو 3.92 تريليونات دولار يوم الجمعة، بعد اضطرابات السوق والفضيحة التي انتهت باستقالة مؤسسها.