بعد جدل كبير: ترامب يطلق خدمة مدفوعة للوصول الفوري إلى منشوراته

جاء بدء تشغيل الخدمة بعد أيام من مطالبة عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين آدم شيف وإليزابيث وارن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بالتحقيق في قانونيتها...

أطلقت شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب"، المملوكة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، خدمة اشتراك جديدة تتيح للشركات والمؤسسات المالية الحصول على تدفق مباشر وفوري لمنشورات منصة "تروث سوشال"، مقابل رسوم قد تصل إلى 100 ألف دولار شهريًا.

وبدأت الشركة، السبت، تشغيل خدمة "تروث إيه بي آي"، وهي واجهة برمجة تطبيقات توفر للمشتركين وصولًا مرخصًا إلى منشورات المنصة في الوقت الفعلي، في خطوة أثارت انتقادات ومطالبات بالتحقيق في احتمال منح بعض المستثمرين أفضلية في الوصول إلى منشورات قادرة على التأثير في الأسواق.

وقال الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة، كيفن ماكغورن، إن الخدمة مخصصة لتزويد الشركات بوصول مباشر وفوري إلى المنشورات الأكثر تأثيرًا في الأسواق.

وتقدم منصات تواصل اجتماعي أخرى خدمات مشابهة للحصول على البيانات، غير أن الجدل المحيط بالخدمة الجديدة يرتبط بمكانة ترامب بصفته رئيسًا للولايات المتحدة وأكبر مساهم في الشركة المالكة لـ"تروث سوشال"، إلى جانب كونه أبرز مستخدمي المنصة.

ويستخدم ترامب حسابه على "تروث سوشال"، الذي يتابعه نحو 13 مليون مستخدم، لنشر مواقف وإعلانات مرتبطة بقرارات سياسية واقتصادية، بعضها يسبق صدور المعلومات عبر القنوات الرسمية.

وأثار ذلك مخاوف لدى منتقدي الخدمة من إمكانية حصول مؤسسات مالية أو مستثمرين على معلومات مؤثرة في حركة الأسواق بسرعة أكبر من الجمهور، خصوصًا في ظل استخدام ترامب المنصة للإعلان عن مواقف متصلة بالرسوم الجمركية والحرب مع إيران وغيرهما من الملفات ذات التأثير الاقتصادي.

وجاء بدء تشغيل الخدمة بعد أيام من مطالبة عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين آدم شيف وإليزابيث وارن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بالتحقيق في قانونيتها.

وفي رسالة إلى رئيس الهيئة، بول أتكينز، اتهم شيف ووارن ترامب باستخدام منصبه لتحقيق منفعة مالية شخصية، وحذرا من أن الخدمة قد تضر بالمستثمرين العاديين ونزاهة الأسواق، فيما تمنح مؤسسات مالية ومستثمرين كبارًا امتيازًا في الحصول على المعلومات.

وسبق أن نشر ترامب أكثر من 100 منشور عبر "تروث سوشال" في يوم واحد خلال العام الماضي، بالتزامن مع اضطرابات حادة في أسواق الأسهم العالمية ومخاوف من تداعيات سياساته الاقتصادية على الاقتصاد الأميركي.

كما استحوذت منشوراته المتعلقة بإيران على اهتمام الأسواق، في ظل ارتباط تطورات الملف بأسعار النفط والتضخم، وما قد يترتب عليهما من تأثير في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وتأتي الخدمة الجديدة في وقت تبحث فيه "ترامب ميديا" عن مصادر إيرادات إضافية بعيدًا عن الاعتماد بصورة أساسية على الإعلانات، بعدما تراجعت أسهم الشركة بأكثر من 70% منذ تولي ترامب الرئاسة العام الماضي، ما أفقدها نحو ستة مليارات دولار من قيمتها السوقية.

وبحسب الإقرارات المالية السنوية لترامب، تجاوزت إيراداته من شركاته ومشاريعه المختلفة، بما فيها استثمارات مرتبطة بالعملات المشفرة، مليار دولار خلال العام الماضي. وقبل إطلاق "تروث إيه بي آي" بيوم، ارتفع سهم "ترامب ميديا" بنسبة 5.5% إلى 10.39 دولارات.