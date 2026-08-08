أجسام غامضة ومناورات غير مفسّرة.. البنتاغون يفتح ملفات "الظواهر الجوية المجهولة"

تضم الدفعة الجديدة 41 ملفا، نُشرت على الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الظواهر، وتشمل وثائق وصورا ومقاطع فيديو مصدرها البنتاغون ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووزارة الخارجية والمكتب التنفيذي للرئيس.

نشرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الجمعة، دفعة جديدة من الوثائق والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة، المعروفة رسميا باسم "الظواهر الشاذة غير المحددة" (UAP)، تتضمن مشاهد وشهادات عن حوادث رُصدت في مناطق مختلفة، بينها خليج عُمان والشرق الأوسط وأفغانستان.

وتضم الدفعة الجديدة 41 ملفا، نُشرت على الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الظواهر، وتشمل وثائق وصورا ومقاطع فيديو مصدرها البنتاغون ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووزارة الخارجية والمكتب التنفيذي للرئيس.

وتعود أقدم الوثائق المنشورة إلى عام 1950، فيما يعود أحدثها إلى العام الجاري.

وهذه هي الدفعة الخامسة التي تُنشر بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في كانون الثاني/ يناير الماضي، ووجّه بموجبه الجيش ووكالات حكومية أخرى إلى الكشف عن مزيد من الوثائق المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة. وكانت الدفعة الأولى قد نُشرت في 8 أيار/ مايو الماضي، فيما نُشرت الدفعة الخامسة في 7 آب/ أغسطس الجاري.

وتتضمن الدفعة الأخيرة عددا من مقاطع الفيديو التي التقطتها أجهزة استشعار وكاميرات عسكرية لأجسام طائرة مجهولة.

وتعرض ستة مقاطع نسخا مختلفة من حادثة واحدة وقعت فوق خليج عُمان في أيلول/ سبتمبر 2021، ورصدتها قوات العمليات الخاصة على متن طائرة حربية من طراز "AC-130J".

وتظهر المقاطع، التي صُورت بواسطة هواتف محمولة لشاشات داخل الطائرة، أجساما التقطتها أجهزة الاستشعار، بما فيها أجهزة تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وجاء في تقرير استخباراتي مرفق بالمقاطع أن القوات الموجودة على متن الطائرة "رصدت نحو 25 حالة من الظواهر الشاذة غير المحددة أثناء إجراء تدريب بالذخيرة الحية في خليج عُمان".

وأوضح التقرير أن الأجسام رُصدت على هيئة "كرات باردة" تحلق على ارتفاعات منخفضة بسرعات تراوحت بين 250 و1300 ميل في الساعة، وضمن تشكيلات مختلفة، كما نفذت مناورات حادة، وبدا أنها تتفاعل مع إطلاق الطائرة لنيران مدفعها الرئيسي.

ولم يتمكن "مكتب حل الحالات الشاذة في جميع المجالات"، وهو الذراع التابعة للبنتاغون والمكلفة بالتحقيق في هذه الظواهر، من التوصل إلى تفسير للحادثة.

ويتضمن ملف آخر تسجيلا قدمته القيادة المركزية الأميركية، والتقطته طائرة عسكرية فوق منطقة مأهولة بالسكان في الشرق الأوسط عام 2025، ويظهر فيه جسم يتحرك بسرعة عبر الشاشة. ولا تزال هذه الحادثة أيضا دون تفسير.

كما نُشر مقطع فيديو التقطه "عميل خاص للحكومة الأميركية" في غرب الولايات المتحدة خلال العام الجاري، وقال البنتاغون إنه يظهر منطقتين داكنتين تتحركان ببطء، وتبدوان بوضوح في التصوير بالأشعة تحت الحمراء.

وبحسب تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي حُجبت أجزاء منه، تلقى العميل بلاغا بشأن رصد تردد لاسلكي، قبل أن يوجه جهاز استشعار محمولا يعمل بالأشعة تحت الحمراء نحو مصدره.

وأشار التقرير إلى أن العميل شاهد جسما أسود في السماء لم يكن يتحرك بسرعة، والتقط له صورا، قبل أن يرصد جسما ثانيا إلى يمينه. وكان الجسمان يتحركان معا وبالسرعة ذاتها، واستمرت عملية رصدهما ما بين خمس وعشر دقائق، قبل أن يبتعدا عن مجال الرؤية.

وتشمل الدفعة الجديدة كذلك ثمانية نماذج من نوع "302"، يستخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي لتوثيق تفاصيل مقابلات الشهود. وحُجبت معلومات سرية من جميع هذه الوثائق، فيما أُرفق معظمها برسومات فنية أعدها المكتب استنادا إلى أوصاف الشهود.

ومن بين الوثائق تقرير يوثق مقابلة أُجريت عام 2024 مع طيار عسكري سابق، قال إن طيارين بدأوا برصد أضواء غريبة في السماء بين منتصف الليل والثالثة فجرا، وإنه شاهد هذه الأضواء للمرة الأولى خلال رحلة من ولاية ماساتشوستس الأميركية إلى إيرلندا، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبحسب التقرير، كان الطيار على ارتفاع 37 ألف قدم، وقدّر أن الأضواء كانت أعلى منه، على ارتفاع ربما بلغ 50 ألف قدم أو أكثر. ووصفها بأنها بيضاء اللون، تبدأ خافتة ثم تزداد سطوعا قبل أن تتلاشى، في دورة تستغرق ما بين عشر ثوان ودقيقة واحدة.

وقال الطيار إنه شاهد الظاهرة نحو عشر مرات بعد الحادثة الأولى.

كما روى واقعة تعود إلى فترة خدمته في أفغانستان عام 2002، إذ لاحظ، قرابة الساعة 4:30 فجرا بالتوقيت المحلي، اختفاء النجوم تدريجيا فوق قاعدة باغرام.

ووفقا لإفادته، بدا الأمر كما لو أن جسما هائلا مر فوق المنطقة من الغرب إلى الشرق، وكان على شكل مثلث متساوي الأضلاع، يتحرك بصمت وبسرعة وارتفاع ثابتين، بسرعة قدرها بنحو 150 عقدة، ومن دون أضواء ظاهرة.

وقدّر الطيار حجم الجسم بنحو 500 قدم، رغم أنه لم يتمكن من رؤية شكله بالكامل. وأكد أن طيارا آخر كان برفقته شاهد الجسم المثلث أيضا.

وأعد مكتب التحقيقات الفيدرالي رسما فنيا للجسم استنادا إلى وصف الطيار.

وأكد البنتاغون أن الدفعة الخامسة لن تكون الأخيرة بموجب الأمر التنفيذي لترمب، وقال متحدث باسم الوزارة إن ملفات إضافية ستُنشر تباعا.