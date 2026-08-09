الذكاء الاصطناعي يقود إلى مثال يهز "حدسية جاكوبيان" الرياضية بعد 87 عامًا

تعود "حدسية جاكوبيان" إلى عالم الرياضيات الألماني أوت-هاينريش كيلر، وتتناول قابلية نوع معين من الدوال المبنية من كثيرات الحدود للعكس. وبصورة مبسطة، تفترض الحدسية أن هذه الدوال تكون قابلة للعكس إذا كان "محدد جاكوبيان" الخاص بها ثابتًا وغير مساو للصفر.

استعان عالم رياضيات بنموذج للذكاء الاصطناعي للعثور على مثال مضاد لواحدة من أشهر المسائل المفتوحة في الرياضيات، في نتيجة تستهدف "حدسية جاكوبيان"، التي يعود طرحها إلى عام 1939، وتفتح الباب أمام استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للبحث عن تراكيب رياضية يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية.

وأعلن عالم الرياضيات ليفنت ألبوغه، الذي يعمل في شركة "أنثروبيك"، في تموز/يوليو 2026، أنه استخدم نموذج "كلود فابل 5" للعثور على مثال مضاد للحدسية في ثلاثة أبعاد.

وتعود "حدسية جاكوبيان" إلى عالم الرياضيات الألماني أوت-هاينريش كيلر، وتتناول قابلية نوع معين من الدوال المبنية من كثيرات الحدود للعكس. وبصورة مبسطة، تفترض الحدسية أن هذه الدوال تكون قابلة للعكس إذا كان "محدد جاكوبيان" الخاص بها ثابتًا وغير مساو للصفر.

ويمكن النظر إلى الدالة الرياضية على أنها آلة تستقبل مجموعة من الأرقام، وتجري عليها عمليات محددة، ثم تنتج مجموعة أخرى. وإذا كانت الدالة قابلة للعكس، فمن الممكن الانطلاق من النتيجة لاستعادة القيم التي أدخلت إليها في البداية.

ويشير شرط محدد جاكوبيان، بصورة تقريبية، إلى أن الدالة لا تفقد المعلومات محليًا نتيجة ضغط الفضاء أو طيه. غير أن المثال الذي توصل إليه ألبوغه بمساعدة الذكاء الاصطناعي يملك محدد جاكوبيان ثابتًا قيمته سالب 2، لكنه يرسل نقاطًا مختلفة إلى النقطة ذاتها.

ويعني ذلك أن الدالة لا يمكن عكسها، إذ إن وصول أكثر من مدخل مختلف إلى النتيجة نفسها يمنع تحديد المدخل الأصلي انطلاقًا من الناتج وحده. وبذلك يقدم المثال حالة تحقق الشرط الذي تربطه الحدسية بقابلية العكس، من دون أن تكون الدالة نفسها قابلة للعكس.

ويتميز المثال بقصره مقارنة بضخامة المسألة الرياضية، إذ يمكن عرض تركيبه في مساحة نصية محدودة، ما يعني أن التحدي لم يكن في صياغة برهان طويل بقدر ما تمثل في العثور على حالة استثنائية وسط عدد هائل من الدوال الممكنة.

وأعقب الإعلان تحرك باحثين لدراسة النتيجة وتوسيعها. وفي 31 تموز/يوليو 2026، نشر عالم الرياضيات شوهونغ غاو ورقة بحثية أولية على منصة "أركايف إكس"، عرض فيها بناءات إضافية، وبيّن إمكان إنتاج أمثلة مضادة مشابهة في جميع الأبعاد التي تزيد على اثنين، إلى جانب تقديم تفسير هندسي للآلية التي تجعل هذه الدوال غير قابلة للعكس.

ومع ذلك، لا تحسم هذه النتائج حدسية جاكوبيان في جميع صورها، إذ تبقى المسألة المتعلقة ببعدين مفتوحة. وكانت نتائج سابقة قد أثبتت صحة الحدسية في حالات واسعة ثنائية الأبعاد، تشمل كثيرات حدود حتى درجات مرتفعة، من دون التوصل إلى برهان عام.

وتسلط النتيجة الضوء كذلك على دور محتمل للذكاء الاصطناعي في الأبحاث الرياضية. فبدل اقتصار استخدامه على المساعدة في بناء براهين طويلة، يمكن توظيفه للبحث في مساحات ضخمة من الاحتمالات والعثور على أمثلة أو أجسام رياضية نادرة وغير متوقعة.

وأشارت الباحثة ميليسا لي، من جامعة "موناش"، إلى أن هذه الإمكانات قد تفتح مجالًا جديدًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف أمثلة رياضية يصعب على الباحثين الوصول إليها بالبحث التقليدي.

لكن تفاصيل الكيفية التي استُخدم بها نموذج "كلود" للوصول إلى المثال لم تنشر بالكامل حتى الآن، كما أن الدراسة اللاحقة المنشورة على "أركايف إكس" لا تزال ورقة أولية لم تخضع لمراجعة الأقران.

وبينما بات المثال الرياضي نفسه متاحًا للباحثين من أجل اختباره بصورة مستقلة، لا يزال الدور الدقيق الذي أداه الذكاء الاصطناعي في الوصول إليه بحاجة إلى مزيد من التوثيق.