غضب أميركي متصاعد من توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

برزت نيويورك في مقدمة هذا التوجه، بعدما وقعت حاكمة الولاية كاثي هوشول، في 14 تموز/يوليو 2026، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق إصدار تصاريح بيئية جديدة لبعض مراكز البيانات فائقة الضخامة لمدة قد تصل إلى عام....

تتصاعد المعارضة الشعبية لتوسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، مدفوعة بمخاوف تتعلق باستهلاك الكهرباء والمياه، وارتفاع تكاليف الطاقة، والضوضاء، والضغط على البنية التحتية، في وقت تواجه فيه عشرات المشروعات تأخيرات أو تعطيلًا بفعل تحركات المجتمعات المحلية.

وبرزت نيويورك في مقدمة هذا التوجه، بعدما وقعت حاكمة الولاية كاثي هوشول، في 14 تموز/يوليو 2026، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق إصدار تصاريح بيئية جديدة لبعض مراكز البيانات فائقة الضخامة لمدة قد تصل إلى عام.

ويُعد القرار أول وقف مؤقت من نوعه على مستوى ولاية أميركية لمشروعات مرتبطة بالبنية التحتية التي تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي. وجاء بعد تصاعد شكاوى السكان بشأن تأثير هذه المنشآت في موارد المياه والكهرباء والأحياء السكنية.

ويمنح التعليق سلطات نيويورك وقتًا لتطوير إطار تنظيمي يأخذ في الاعتبار استهلاك الكهرباء والمياه والآثار البيئية وتكاليف تطوير البنية التحتية، مع استثناء المشروعات التي حصلت بالفعل على الموافقات النهائية.

وكان مشرعون في الولاية قد ناقشوا مشروع قانون لتعليق التصاريح البيئية الجديدة لمدة عام لمراكز البيانات التي تبلغ قدرتها القصوى 20 ميغاواط أو أكثر.

ولا تقتصر المعارضة على نيويورك، إذ تحولت مراكز البيانات خلال العامين الماضيين إلى قضية محلية متصاعدة في أنحاء الولايات المتحدة. ووفق تقرير صادر عن "داتا سنتر ووتش"، تعطلت أو تأخرت خلال الربع الأول من عام 2026 مشاريع لا تقل قيمتها الإجمالية عن 130 مليار دولار، تشمل 75 مشروعًا، وسط معارضة محلية منظمة امتدت إلى 49 ولاية.

كما طُرح أكثر من 300 مشروع قانون متعلق بمراكز البيانات أمام الهيئات التشريعية المحلية خلال الأسابيع الستة الأولى من عام 2026. وفي 18 تموز/يوليو، شهدت 42 ولاية 142 احتجاجًا منسقًا ضد التوسع في هذه المنشآت، تركزت مطالب المشاركين فيها على حماية المياه والكهرباء والحد من الضوضاء.

وتختلف دوافع الاعتراض باختلاف المناطق. ففي الأرياف، يعارض بعض المزارعين إنشاء خطوط كهرباء جديدة عبر أراضيهم لخدمة مراكز البيانات، بينما يشكو سكان المدن والضواحي من ارتفاع تكاليف الكهرباء وتأثير المنشآت في العقارات ونوعية الحياة.

وفي فرجينيا، التي تضم أحد أكبر تجمعات مراكز البيانات عالميًا، تركزت شكاوى السكان على الضوضاء المستمرة الصادرة عن المولدات والمحولات. وفي أريزونا، أثار استهلاك المياه اللازمة لتبريد المعدات مخاوف المزارعين، خصوصًا في المناطق التي تواجه ضغوطًا مائية.

وكانت ولاية مين قريبة من فرض تعليق مماثل على مراكز البيانات التي تبلغ قدرتها القصوى 20 ميغاواط أو أكثر، قبل أن تستخدم الحاكمة جانيت ميلز حق النقض ضد مشروع القانون في نيسان/أبريل 2026.

ويأتي استهلاك الطاقة في صدارة المخاوف المرتبطة بالقطاع. ووفق "وكالة الطاقة الدولية"، استهلكت مراكز البيانات عالميًا نحو 415 تيراواط ساعة من الكهرباء خلال عام 2024، بما يعادل نحو 1.5% من الاستهلاك العالمي، فيما يُتوقع ارتفاع الاستهلاك إلى 945 تيراواط ساعة بحلول عام 2030.

ولا ترتبط المشكلة بحجم الاستهلاك الإجمالي فقط، وإنما بتركز المنشآت في مناطق محددة، ما يفرض ضغوطًا إضافية على شبكات الكهرباء المحلية. وفي بعض الولايات، سجلت شركات الكهرباء ارتفاعًا في الفواتير المنزلية يرتبط جزئيًا بالطلب المتزايد من مراكز البيانات.

وقد يتحمل المستهلكون جزءًا من تكلفة توسيع شبكات الكهرباء اللازمة لتلبية الطلب الجديد، وفق أنظمة التسعير والتنظيم المعمول بها في كل ولاية. كما أدى الطلب المتزايد على الطاقة في بعض المناطق إلى تأخير خطط لإغلاق محطات تعمل بالوقود الأحفوري أو تمديد فترة تشغيلها.

ويثير استهلاك المياه بدوره اعتراضات متزايدة، إذ تحتاج أنظمة التبريد التقليدية إلى كميات كبيرة منها، ما يزيد الضغط على الموارد الجوفية، ولا سيما في المناطق التي تعاني الجفاف. ورغم تأكيد قطاع مراكز البيانات أن حصته من الاستهلاك الوطني أقل بكثير من الزراعة، فإن التأثير قد يكون كبيرًا على المستوى المحلي.

وتشكل الضوضاء مصدرًا آخر للنزاع مع السكان، نظرًا إلى عمل أنظمة التبريد والمولدات الاحتياطية على مدار الساعة. ورفع سكان في مدينة ساوثهيفن دعوى قضائية ضد شركة "إكس إيه آي" على خلفية الضجيج الصادر عن التوربينات، فيما شهدت منطقة قرب مجمع بيانات تابع لشركة "مايكروسوفت" في ويسكونسن دعوى مماثلة من سكان مجاورين.

وفي مواجهة الانتقادات، تقول شركات التقنية إن مراكز البيانات توفر وظائف وإيرادات ضريبية وتدفع استثمارات جديدة في شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة وتقنيات التبريد الأكثر كفاءة. كما تربط الشركات سرعة تطوير هذه البنية التحتية بقدرة الولايات المتحدة على المنافسة مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.