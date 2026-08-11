مصر تحيل شركات المحمول الأربع إلى النيابة: ما الأسباب؟

جاء القرار بعد شكاوى وانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اكتشاف مواطنين وجود خطوط مسجلة بأسمائهم من دون معرفتهم...

أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر شركات المحمول الأربع العاملة في البلاد إلى النيابة العامة، على خلفية مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط هاتفية بأسماء مستخدمين من دون علمهم، بالتزامن مع تشديد الإجراءات المنظمة لبيع وتفعيل شرائح الاتصال.

وجاء القرار بعد شكاوى وانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اكتشاف مواطنين وجود خطوط مسجلة بأسمائهم من دون معرفتهم. وتعمل في السوق المصرية شركات "فودافون" و"أورانج" و"اتصالات" و"المصرية للاتصالات" التي تقدم خدمات المحمول تحت العلامة التجارية "وي".

وأكد الجهاز أنه سيتصدى لأي ممارسات تخالف القواعد المعتمدة لتسجيل خطوط المحمول وتفعيلها، كما وجّه إلى تسريع إتاحة وسائل التحقق البيومتري من هوية حائزي الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، بهدف رفع مستوى الأمان في إجراءات التحقق من المستخدمين.

وفي إطار الإجراءات الجديدة، قرر الجهاز وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات لصالح الجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو للجهات والهيئات الحكومية.

وألزم شركات المحمول كذلك بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإبلاغ حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة باسم المستخدم الفعلي للخط. ومن المقرر إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

وحذّر الجهاز من أن مخالفة القواعد التنظيمية قد تقود إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق الشركة المخالفة، وصولًا إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب البيانات الواردة، بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول في مصر نحو 125.65 مليون خط بنهاية آذار/مارس 2026، مقارنة بـ124.76 مليون خط في شباط/فبراير، بزيادة شهرية تقارب 890 ألف خط ونمو نسبته 0.71%.

وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد الخطوط بنحو 9.83 ملايين مقارنة بآذار/مارس 2025، حين بلغ العدد نحو 115.82 مليون خط، بما يعادل نموًا سنويًا نسبته 8.47%.

وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن مساعٍ لتشديد الرقابة على عمليات تسجيل شرائح الاتصال، وضمان ارتباط الخطوط بحائزيها الفعليين، والحد من استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط من دون موافقتهم.