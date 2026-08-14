تحذير أميركي: "إل نينيو" تتجه إلى أن تُصبح الأشدّ بنسبة 70%

تنشأ "إل نينيو" عندما ترتفع حرارة المياه في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه فوق مستوياتها المعتادة، ما يؤدي إلى انتقال كميات كبيرة من الحرارة إلى الغلاف الجوي ويؤثر في أنماط السحب والأمطار والطقس في مناطق واسعة من العالم....

رفعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية تقديراتها لقوة ظاهرة "إل نينيو" المرتقبة، مشيرة إلى احتمال يقارب 70% بأن تصبح الأقوى في السجلات التي تعود إلى عام 1950، في ظل تسارع اشتدادها وتوقعات بوصولها إلى ذروتها أواخر الخريف وبداية الشتاء.

وكانت التقديرات السابقة تشير إلى احتمال دخول الظاهرة ضمن قائمة أقوى موجات "إل نينيو" المسجلة، قبل أن تدفع سرعة تطورها والنتائج المتقاربة لنماذج المحاكاة الحاسوبية إلى رفع مستوى التوقعات.

وتنشأ "إل نينيو" عندما ترتفع حرارة المياه في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه فوق مستوياتها المعتادة، ما يؤدي إلى انتقال كميات كبيرة من الحرارة إلى الغلاف الجوي ويؤثر في أنماط السحب والأمطار والطقس في مناطق واسعة من العالم.

وترتبط الظاهرة عادةً بزيادة احتمالات الجفاف في مناطق من إندونيسيا وأستراليا، في مقابل ارتفاع مخاطر الفيضانات في أجزاء من أميركا الجنوبية، إلى جانب تغيرات مناخية متفاوتة في مناطق أخرى.

ويقيس العلماء قوة "إل نينيو" من خلال مقدار ارتفاع حرارة مياه المحيط عن متوسطها في منطقة مرجعية من الهادئ الاستوائي. وتشير التوقعات الحالية إلى إمكانية تجاوز شدة الظاهرة مستوى موجة 1982-1983، التي تحمل الرقم القياسي في سجلات الإدارة الأميركية.

وبحسب التقديرات، يُتوقع أن تزيد حرارة سطح البحر في منطقة "نينيو" بأكثر من 2.5 درجة مئوية عن المعدل عند احتساب المتوسط على مدى ثلاثة أشهر، وهي آلية قياس تهدف إلى استبعاد أثر التقلبات قصيرة الأجل.

وتسجل حرارة المياه في وسط الهادئ الاستوائي بالفعل مستويات أعلى من المعتاد لهذا الوقت من العام، كما تجاوزت في بعض القياسات القيم التي رُصدت خلال أقوى موجات "إل نينيو" السابقة.

ويزيد تغير المناخ من تعقيد تقييم قوة الظاهرة، إذ ارتفعت درجات الحرارة الأساسية للمحيطات الاستوائية خلال العقود الماضية. ولذلك تعتمد الإدارة الأميركية أيضًا "مؤشر نينيو المحيطي النسبي" (RONI)، الذي يأخذ في الحسبان اتجاه الاحترار الأوسع للمحيطات.

ورغم احتساب أثر الاحترار طويل الأمد، لا تزال المؤشرات تدفع باتجاه احتمال وصول "إل نينيو" الحالية إلى مستوى غير مسبوق.

ووصف عالم المناخ في جامعة كاليفورنيا، دانيال سوين، تطور الظاهرة بأنه استثنائي، مشيرًا إلى أن بعض المؤشرات بلغت بالفعل مستويات قياسية أو اقتربت منها، مع توقعات باستمرار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.

وتحيط درجة كبيرة من عدم اليقين بالتأثيرات المحتملة، نظرًا إلى عدم تسجيل ظاهرة بهذه القوة سابقًا في ظل مناخ عالمي بلغ مستويات الاحترار الحالية. وقد يؤدي تزامن "إل نينيو" مع الاحترار الناجم عن الأنشطة البشرية إلى زيادة حدة موجات الحر وبعض الظواهر المناخية المتطرفة.

لكن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي شددت على أن وصول قوة "إل نينيو" إلى مستوى قياسي لا يعني بالضرورة أن آثارها ستكون قياسية في كل منطقة، أو أن جميع الأنماط الجوية المرتبطة بها ستتحقق حتمًا.

ومع ذلك، تزداد احتمالات ظهور الأنماط المرتبطة عادةً بالظاهرة، خصوصًا خلال الخريف والشتاء، حين يصبح تأثيرها في طقس نصف الكرة الشمالي أكثر وضوحًا.

وفي الولايات المتحدة، يمكن أن ترتفع معدلات الأمطار عن مستوياتها المعتادة في نطاق يمتد من كاليفورنيا عبر الولايات الجنوبية وصولًا إلى فلوريدا، بينما تميل أجزاء من الغرب الأوسط إلى شتاء أكثر اعتدالًا وجفافًا خلال سنوات "إل نينيو".

وتدفع الظاهرة أيضًا متوسط حرارة الأرض إلى الارتفاع بصورة مؤقتة فوق المسار التصاعدي طويل الأمد الناتج عن تغير المناخ. ومع القوة المتوقعة للموجة الحالية، تشير التقديرات إلى احتمال كبير بأن يصبح عام 2027 الأكثر حرارة في السجلات العالمية، مع احتمال أن يسجل عام 2026 رقمًا قياسيًا أيضًا.