المحاكم الأميركية ستكشف استخدام الحكومة لبرامج التجسس بدءًا من 2029

تأتي الخطوة الأميركية في وقت تنشر فيه دول أخرى بالفعل أرقامًا تفصيلية عن استخدام برامج التجسس، إذ أظهرت بيانات عامة أن هذه الأدوات استُخدمت ضد 4321 هدفًا في إيطاليا خلال عام 2023...

تعتزم السلطة القضائية الأميركية البدء في نشر بيانات تكشف عدد المرات التي سمح فيها القضاة للسلطات باستخدام برامج التجسس وأدوات الاختراق لاعتراض الاتصالات في الوقت الفعلي، على أن تظهر هذه الأرقام للمرة الأولى في تقرير يُنشر عام 2029.

ويأتي التغيير بعد سنوات من غياب بيانات عامة تحدد مدى استخدام الحكومة الفيدرالية لهذه الأدوات، رغم اعتماد مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" تقنيات الاختراق وبرامج التجسس منذ عام 1998 على الأقل.

وأبلغ المكتب الإداري للمحاكم الأميركية السيناتور الديمقراطي رون وايدن بأنه سيضيف فئة جديدة تحمل اسم "برامج التجسس/الاختراق" إلى بيانات تقرير التنصت الخاص بعام 2028، والذي سيصدر في العام التالي.

وينشر المكتب منذ نحو عقدين تقارير سنوية تتضمن أعداد أوامر التنصت التي يجيزها القضاة الفيدراليون وقضاة الولايات، إلى جانب الولايات التي نُفذت فيها عمليات المراقبة وطبيعة الجرائم المرتبطة بها وبيانات أخرى تتعلق باستخدام هذه الصلاحيات.

وتسمح أوامر التنصت للسلطات بمراقبة مكالمات ورسائل واتصالات أخرى في الوقت الفعلي، وهي تخضع لمتطلبات قضائية أكثر صرامة نظرًا إلى ما تنطوي عليه من تدخل واسع في الخصوصية. ولهذا تصدر عادة بأعداد أقل بكثير من أوامر التفتيش، رغم قدرتها على جمع كميات كبيرة من الاتصالات.

وتشمل التقارير الحالية أنواعًا مختلفة من المراقبة، بينها التنصت على المكالمات الهاتفية، واستخدام الميكروفونات وتقنيات المراقبة الصوتية، واعتراض الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وغيرها من الاتصالات أثناء انتقالها عبر شبكات مزودي الخدمة.

وقال متحدث باسم المكتب الإداري للمحاكم الأميركية لموقع "تك كرانش" إن إضافة الفئة الجديدة تتطلب تعديل نماذج الإبلاغ والإجراءات المستخدمة لجمع البيانات من المحاكم في أنحاء البلاد قبل إدراجها في التقرير السنوي.

لكن الإحصاءات المرتقبة لن تشمل جميع أشكال استخدام برامج التجسس، إذ ستقتصر على الحالات التي تستخدم فيها هذه الأدوات لاعتراض اتصالات مباشرة، مثل مكالمات ورسائل "سيغنال" و"واتساب".

أما استخدام أدوات لاختراق الهواتف عن بُعد واستخراج البيانات المخزنة عليها، مثل الصور والملفات ومعلومات الموقع الجغرافي، فيُعامل قانونيًا بوصفه عملية تفتيش وليس تنصتًا، ولذلك لن يدخل ضمن الفئة الجديدة.

ورحب السيناتور رون وايدن بالقرار بعدما دعا منذ عام 2017 إلى زيادة الشفافية بشأن أدوات المراقبة الإلكترونية، معتبرًا أن الأميركيين لا يزالون يفتقرون إلى معلومات كافية بشأن الوسائل التي تستخدمها الحكومة في عمليات التجسس والمراقبة.

ودعا وايدن الكونغرس إلى اتخاذ خطوات إضافية عبر إقرار "قانون شفافية المراقبة الحكومية"، الذي أعاد مع مشرعين آخرين طرحه في وقت سابق من العام الجاري.

ويرى مختصون في الخصوصية أن نشر هذه البيانات يمكن أن يتيح تقييمًا أكثر دقة لحجم استخدام الحكومة الأميركية لبرامج التجسس.

وقالت إيفا غالبرين، مديرة الأمن السيبراني في مؤسسة "Electronic Frontier Foundation"، إن غياب الأرقام جعل تقدير حجم استخدام هذه الأدوات قائمًا إلى حد كبير على التخمين، مشيرة إلى أن نشر الإحصاءات قد يسهم في تعزيز مساءلة السلطات عند إساءة استخدامها.

كما وصف بريت ماكس كوفمان، المستشار القانوني الأول في مركز الديمقراطية التابع لـ"American Civil Liberties Union"، القرار بأنه خطوة مهمة باتجاه مزيد من الشفافية بشأن عمليات الاختراق الحكومية، معتبرًا أن توفر البيانات قد يساعد في تطوير سياسات وقوانين أكثر استنادًا إلى المعلومات.

وتأتي الخطوة الأميركية في وقت تنشر فيه دول أخرى بالفعل أرقامًا تفصيلية عن استخدام برامج التجسس، إذ أظهرت بيانات عامة أن هذه الأدوات استُخدمت ضد 4321 هدفًا في إيطاليا خلال عام 2023.