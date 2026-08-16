بـ"قصص خياليّة" "تشات جي بي تي" يساعد مراهقًا أميركيًّا على قتل والدته وشقيقه

قالت النيابة إن التحقيق في الأجهزة والنشاط الإلكتروني للمراهق كشف استخدامه "تشات جي بي تي" في إنشاء قصص خيالية وقوطية تتضمن سيناريوهات عن مقتل أفراد من أسرته...

كشفت النيابة في ولاية ماساتشوستس الأميركية أن مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا، يواجه اتهامات بقتل والدته وشقيقه الأصغر، كان قد استخدم "تشات جي بي تي" لكتابة قصص خيالية تتناول مقتل أفراد من أسرته قبل وقوع الجريمة.

ومثل المتهم، أرجون أرافيند، أمام محكمة مقاطعة كونكورد، حيث تقرر إبقاؤه قيد الاحتجاز من دون كفالة إلى حين استكمال التحقيقات، بعد توجيه اتهامات إليه بقتل والدته سودها فيناكاتيسان، البالغة 45 عامًا، وشقيقه سيدهارث، البالغ 14 عامًا.

وبدأت القضية بعدما وصل المدرس الخاص بالمراهق إلى منزل الأسرة لحضور درس كان مقررًا مسبقًا، لكنه لم يتمكن من التواصل مع أي من أفرادها. وفي وقت لاحق، أبلغ والد المتهم الشرطة بعد تعذر اتصاله بزوجته.

وعند وصول عناصر الشرطة إلى المنزل، عثروا على جثة الابن الأصغر في الطابق الأول، بينما وُجدت جثة الأم في الطابق السفلي.

وقالت النيابة إن التحقيق في الأجهزة والنشاط الإلكتروني للمراهق كشف استخدامه "تشات جي بي تي" في إنشاء قصص خيالية وقوطية تتضمن سيناريوهات عن مقتل أفراد من أسرته.

وأوضحت المدعية العامة لمقاطعة ميدلسكس، ماريان رايان، أن محتوى بعض هذه المحادثات بدا مرتبطًا، وفق تقييم الادعاء، بالوقائع التي عُثر عليها في مسرح الجريمة.

ولم يحدد الطب الشرعي حتى الآن السبب الرسمي للوفاة، فيما قالت المدعية العامة سوزان وايزمان إن الأدلة الأولية تشير إلى وقوع اشتباك جسدي عنيف، وإن الضحيتين تعرضتا لإصابات ناجمة عن أجسام صلبة.

وبحسب الادعاء، غادر المتهم المنزل بعد الجريمة مستخدمًا سيارة والدته، قبل أن تعثر عليه الشرطة داخل المركبة في موقف يبعد نحو 21 كيلومترًا عن منزل الأسرة، حيث قالت إنها ضبطت أدلة مرتبطة بمسرح الجريمة.

ويواجه أرافيند اتهامات تشمل القتل والضرب والاعتداء وسرقة مركبة واستخدامها من دون تصريح.

ولم ترد شركة "أوبن إيه آي"، المطورة لـ"تشات جي بي تي"، على طلب تعليق أرسلته صحيفة "ذا غارديان" بشأن القضية.

ولا تثبت المعلومات المنشورة حتى الآن وجود علاقة سببية بين استخدام روبوت الدردشة والجريمة، إذ تقتصر إفادات الادعاء على الإشارة إلى استخدام المتهم الأداة في كتابة محتوى خيالي مشابه لبعض عناصر القضية.

وليست هذه المرة الأولى التي يرد فيها اسم "تشات جي بي تي" في تحقيقات جنائية أميركية، إذ فتح المدعي العام في ولاية فلوريدا، في وقت سابق من العام الجاري، تحقيقًا بشأن ما إذا كان روبوت الدردشة قد أثر في مستخدمين هددوا بإيذاء أنفسهم أو آخرين، ومن بينهم رجل متهم بتنفيذ إطلاق نار جماعي في العام السابق.

وكانت "أوبن إيه آي" قد أكدت في سياق تلك القضايا أن "تشات جي بي تي" لا يتحمل مسؤولية الجرائم، وقالت إن النظام قدّم معلومات متاحة للعامة ولم يشجع على أنشطة غير قانونية.