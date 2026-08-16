توصيات الذكاء الاصطناعي تتلف محاصيل أكثر من 100 دونم في الصين

تسلط الحادثة الضوء على مخاطر تحويل إجابات نماذج الذكاء الاصطناعي العامة إلى قرارات زراعية ميدانية من دون مراجعة مختصين أو اختبار التوصية على مساحة محدودة قبل تعميمها...

تسببت توصية خاطئة قدمها تطبيق للذكاء الاصطناعي في إتلاف محصول سمسم لمزارع صيني على مساحة تقارب 25 فدانًا، أي نحو 101 دونم، بعدما استخدم خليطًا من المبيدات بناءً على إرشادات التطبيق.

وبحسب تقارير إعلامية، كان المزارع، البالغ من العمر 67 عامًا والمعروف باسم وو، قد اعتاد استخدام التطبيق للحصول على إرشادات بشأن الزراعة ومكافحة الآفات والأعشاب، واكتسب ثقة متزايدة به إثر استفادته من توصيات سابقة.

ولجأ وو إلى التطبيق عندما واجه مشكلة تتعلق بالأعشاب والآفات في محصول السمسم، فتلقى توصية باستخدام خليط من المواد الكيميائية، بينها مركب لمكافحة النباتات عريضة الأوراق.

غير أن السمسم نفسه ينتمي إلى النباتات عريضة الأوراق، ما جعل استخدام هذا النوع من المبيدات يضر بالمحصول بدلًا من حمايته. وبعد رش الخليط، بدأت شتلات السمسم بالذبول والموت، فيما ظهرت أضرار واسعة في الحقل بحلول اليوم التالي.

وشملت الخسائر نحو 25 فدانًا، بما يعادل قرابة 150 مو وفق وحدة القياس الزراعية الصينية، فيما قدّر أحد التقارير قيمة الأضرار بنحو 150 ألف يوان، أي نحو 20.7 ألف دولار.

وتسلط الحادثة الضوء على مخاطر تحويل إجابات نماذج الذكاء الاصطناعي العامة إلى قرارات زراعية ميدانية من دون مراجعة مختصين أو اختبار التوصية على مساحة محدودة قبل تعميمها.

وكانت دراسة نشرتها مجلة "فرونتيرز إن بلانت ساينس" في تموز/يوليو 2024 قد أشارت إلى تحديات تواجه استخدام النماذج اللغوية الكبيرة في مجال حماية النباتات، بينها محدودية قدرتها على مراعاة الظروف الزراعية المحلية، وعدم ملاءمة نموذج عام واحد لجميع المحاصيل والمهام والبيئات.

وتتطلب التوصيات الخاصة بالمبيدات مراعاة مجموعة من العوامل، بينها نوع المحصول والآفة ومرحلة نمو النبات والتربة والطقس وتركيز المادة المستخدمة، إلى جانب المبيدات المسجلة قانونيًا وشروط استخدامها محليًا.

كما حذرت جامعة كورنيل من التعامل مع توصيات الذكاء الاصطناعي بشأن المبيدات باعتبارها مصدرًا نهائيًا للقرار، إذ قد تقدم بعض الأنظمة معلومات غير دقيقة أو تقترح مواد غير مسجلة للاستخدام على محصول معين. وأوصت بمراجعة التعليمات المثبتة على المبيد والاستعانة بالمتخصصين قبل استخدامه.

ولا تنفي الحادثة إمكانات الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي، إذ تُستخدم تقنياته في مراقبة صحة النباتات واكتشاف الآفات والأمراض وتحليل الصور وتقدير احتياجات الري والتنبؤ بالإجهاد الزراعي.

وتشير أبحاث إلى إمكان تحسين موثوقية هذه الأدوات من خلال تطوير نماذج متخصصة وربطها بقواعد بيانات ومصادر خارجية موثوقة، بما يسمح بإنتاج توصيات أكثر ارتباطًا بظروف الحقل وقابلية للتحقق.

وتبرز تجربة المزارع الصيني أهمية عدم الاكتفاء بإجابة الذكاء الاصطناعي في القرارات الزراعية عالية المخاطر، ولا سيما عند استخدام المبيدات، إذ يمكن لخطأ في اختيار المادة أو الجرعة أو توقيت الاستخدام أن يؤدي إلى أضرار واسعة خلال فترة قصيرة.