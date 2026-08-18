اتّهامات بالسرقة لمتسوّقين: إيقاف نظام التعرّف على الوجوه في متاجر "سينسبري"

تستخدم "سينسبري" تقنية التعرف على الوجوه للمساعدة في تحديد أشخاص تشتبه في تورطهم بالسرقة أو بجرائم أخرى، وتقول إن الهدف من ذلك يشمل حماية العاملين من الاعتداءات والإساءات...

أوقفت سلسلة متاجر "سينسبري" مؤقتًا استخدام نظام للتعرف على الوجوه مدعوم بالذكاء الاصطناعي في أحد فروعها في لندن، بعد طرد زبون اتُهم بالسرقة خطأً، فيما قالت الشركة إن الحادث نجم عن خطأ بشري وليس عن خلل في التقنية.

ووقعت الحادثة في متجر تابع لـ"سينسبري" في لندن، عندما كان مات أرنولد، البالغ 46 عامًا، يشتري مستلزمات لفعالية كوميدية، قبل أن يبلغه مسؤولان في المتجر بأنه لن يُسمح بخدمته بسبب حادثة سابقة، ويطلبا منه المغادرة.

وقال أرنولد إنه شعر بالإحراج والإهانة والعجز خلال الحادثة، مشيرًا إلى أنه شاهد، أثناء مغادرته، تنبيهًا على شاشة مراقبة داخل المتجر يظهر وجهه محاطًا بدائرة حمراء.

وطلب أرنولد إبقاء مشترياته في عربة التسوق ليتمكن أحد زملائه من الحضور ودفع ثمنها بعد دقائق، معتبرًا أن سلوك العاملين عكس اعتمادًا مفرطًا على التنبيه الصادر عن النظام من دون تقييم كافٍ للظروف المحيطة.

واعتذرت الإدارة المركزية لـ"سينسبري" لأرنولد في اليوم التالي، وقررت تعليق استخدام تقنية "فيس ووتش" (Facewatch) في فرع إيست دولويتش لحين انتهاء التحقيق في الحادثة.

وطالب أرنولد بتعليق النظام في جميع الفروع التي تستخدمه، محذرًا من احتمال تعرض أشخاص آخرين لاتهامات خاطئة، ولا سيما من قد يكونون أكثر تأثرًا نفسيًا بمثل هذه المواقف أو أقل قدرة على الاعتراض عليها.

وتستخدم "سينسبري" تقنية التعرف على الوجوه للمساعدة في تحديد أشخاص تشتبه في تورطهم بالسرقة أو بجرائم أخرى، وتقول إن الهدف من ذلك يشمل حماية العاملين من الاعتداءات والإساءات. وسبق أن أثارت التقنية نفسها شكاوى مشابهة.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أُخرج متسوق من فرع لـ"سينسبري" في منطقة إليفانت أند كاسل في جنوب لندن بعدما جرى التعرف إليه بصورة خاطئة عبر نظام "فيس ووتش"، كما سُجلت حوادث مماثلة في متاجر أخرى، بينها "هوم بارغنز" و"بي آند إم".

وقال أرنولد إن تعليق النظام في فرع واحد لا يعالج المخاوف المتعلقة باستخدامه، مشيرًا إلى أن النظام مركزي، وأن أي خلل محتمل في التقنية أو طريقة تطبيقها قد يتكرر في فروع أخرى. من جهتها، قالت "سينسبري" إن الواقعة نتجت عن خطأ بشري في التعامل مع التنبيه، وليس عن إخفاق في نظام التعرف على الوجوه، مؤكدة أن دقة نظام "فيس ووتش" تبلغ 99.98%، وأن كل مطابقة تخضع لمراجعة مدير مدرب.

وأكدت شركة "فيس ووتش" بدورها أن النظام أرسل تنبيهًا صحيحًا إلى المتجر، لكنها قالت إن الخطأ وقع لاحقًا في طريقة تعامل الموظفين معه. وأوضحت أن تعليق الخدمة في الفرع إجراء احترازي يهدف إلى منع صدور تنبيهات جديدة خلال خضوع الموظفين لتدريب إضافي.

وقالت "سينسبري" إن التنبيهات تظل ظاهرة على أجهزة الموظفين مدة تصل إلى ساعة، وإنها تسجل جميع حالات التعرف الخاطئ التي تقع أثناء استخدام النظام.