قفزات كبيرة: ألعاب الفيديو تودّع حاجز الـ60 دولارًا

يعكس ذلك انتقال جزء من الصناعة من نموذج يركز على بيع نسخة واحدة من اللعبة إلى نماذج تهدف إلى تحقيق إيرادات متكررة من اللاعبين على مدى فترة أطول...

تتجه أسعار ألعاب الفيديو الكبرى إلى مستويات أعلى بعدما حافظت لسنوات طويلة على سعر أساسي يقارب 60 دولارًا، قبل انتقال عدد متزايد من الإصدارات إلى 70 دولارًا، وبدء بعض الألعاب الضخمة باختبار مستوى 80 دولارًا.

ويعيد هذا التحول النقاش بشأن أسباب ارتفاع أسعار الألعاب، في ظل تضخم ميزانيات التطوير والتسويق واتساع حجم الفرق العاملة عليها، بالتوازي مع اعتماد الشركات بصورة أكبر على الاشتراكات والمحتوى الإضافي والمشتريات داخل الألعاب لتحقيق إيرادات مستمرة.

وتحول تطوير الألعاب الكبرى إلى عملية تقنية وإنتاجية معقدة، إذ باتت المشاريع تجمع بين الرسومات ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، ومحركات الفيزياء، والذكاء الاصطناعي، والعوالم المفتوحة، وتقنيات التقاط الحركة والأداء الصوتي والخدمات السحابية، فضلًا عن التحديثات التي تستمر بعد إطلاق اللعبة.

ويتطلب إنتاج هذه الألعاب فرقًا كبيرة تضم مبرمجين ومصممين وفنانين ومهندسين، إلى جانب سنوات من التطوير والاختبارات، فيما تضاف إلى تكاليف الإنتاج نفقات التسويق والتوزيع والإدارة والدعم الفني.

وتعكس بيانات شركة "تيك تو إنترأكتيف"، المالكة لـ"روكستار غيمز"، حجم الإنفاق في هذا القطاع، إذ سجلت الشركة نفقات بحث وتطوير بنحو 1.07 مليار دولار خلال سنتها المالية، إضافة إلى أكثر من 1.7 مليار دولار للمبيعات والتسويق. ولا تمثل هذه المبالغ تكلفة لعبة بعينها، لكنها توضح حجم الأموال المطلوبة لإدارة مجموعة من الألعاب الموجهة إلى سوق عالمية.

ويضاف التضخم إلى العوامل التي تدفع الأسعار صعودًا، بعدما زادت خلال السنوات الماضية تكاليف الأجور والخدمات والبنية التحتية التقنية والتسويق، في وقت بقي فيه سعر 60 دولارًا معيارًا شائعًا لفترة طويلة.

ويرى الرئيس التنفيذي لـ"تيك تو إنترأكتيف"، شتراوس زيلنيك، أن أسعار الألعاب لم ترتفع بالوتيرة نفسها التي ارتفع بها التضخم، معتبرًا أن تسعير "جي تي إيه 6" عند 79.99 دولارًا يعكس القيمة التي تعتقد الشركة أن اللعبة تقدمها للمستهلك.

ومع ذلك، لا تنطبق تكاليف الإنتاج نفسها على جميع الألعاب، إذ تختلف الميزانيات بصورة كبيرة بين مشروع وآخر، كما يتأثر السعر النهائي بقوة العلامة التجارية وحجم الطلب والمنافسة ومدى استعداد اللاعبين للدفع.

ولا تقتصر تكلفة الألعاب الحديثة دائمًا على سعر النسخة الأساسية، إذ توسعت الصناعة في بيع المحتوى القابل للتنزيل والتوسعات والاشتراكات والعناصر الرقمية والنسخ الخاصة، ما قد يرفع المبلغ الإجمالي الذي يدفعه اللاعب للحصول على محتوى إضافي أو تجربة أوسع.

وبحسب بيانات جمعية برمجيات الترفيه الأميركية، أنفق المستهلكون في الولايات المتحدة 60.8 مليار دولار على ألعاب الفيديو خلال 2025، بينها 52.4 مليار دولار على المحتوى، فيما ارتفع الإنفاق على خدمات الاشتراك بنسبة 20%.

ويعكس ذلك انتقال جزء من الصناعة من نموذج يركز على بيع نسخة واحدة من اللعبة إلى نماذج تهدف إلى تحقيق إيرادات متكررة من اللاعبين على مدى فترة أطول.

وتبرز "جي تي إيه 6" بوصفها اختبارًا مهمًا لهذا التحول، بعدما حددت "تيك تو إنترأكتيف" سعر النسخة الأساسية عند 79.99 دولارًا، مقابل نحو 99.99 دولارًا لنسخة "ألتميت" التي تتضمن محتوى رقميًا إضافيًا.

وتتمتع اللعبة بمكانة استثنائية لكونها جزءًا من إحدى أشهر سلاسل ألعاب الفيديو، وهو ما يمنح الشركة مساحة أوسع لاختبار استعداد الجمهور لدفع أسعار أعلى. وبحسب زيلنيك، أظهر الطلب المسبق إقبالًا قويًا على النسخة الأعلى سعرًا.

ولا يعني ذلك بالضرورة تحول 80 دولارًا إلى سعر موحد لجميع الألعاب، إذ يبقى تقييم السعر مرتبطًا بما تقدمه اللعبة من محتوى وجودة، وبقوة علامتها التجارية وحجم جمهورها.

وفي المقابل، تشكل الألعاب المستقلة ومتوسطة الميزانية بديلًا أقل تكلفة، مع قدرتها في كثير من الحالات على تقديم تجارب طويلة ومبتكرة بأسعار أدنى. وأشار تحليل نشره موقع "بوليغون" إلى تنامي حضور الألعاب التي يقل سعرها عن 50 دولارًا، ما يزيد الضغوط على الشركات الكبرى لإثبات أن ارتفاع الأسعار يقابله ارتفاع مماثل في القيمة المقدمة.

وتشير الاتجاهات الحالية إلى أن سوق ألعاب الفيديو قد تتجه إلى مستويات سعرية متعددة، بحيث تواصل بعض ألعاب "إيه إيه إيه" الكبرى اختبار حاجز 80 دولارًا، بينما تبقى الألعاب المستقلة ومتوسطة الميزانية عند مستويات أدنى، وتستمر الألعاب المجانية في الاعتماد على الاشتراكات والمشتريات داخل اللعبة.