دراسة: حصوات المعدة تكشف أسرار هضم الديناصورات

أظهرت النتائج أن الاحتكاك القوي والمتكرر يجعل الحجارة أكثر نعومة واستدارة مع مرور الوقت، في حين تبقى الحجارة أقل استدارة وأكثر خشونة عندما لا تتعرض لعملية طحن ميكانيكية شديدة...

توصل باحثون يابانيون إلى أن شكل الحجارة التي ابتلعتها الديناصورات قد يوفر أدلة جديدة على طريقة عمل أجهزتها الهضمية، ويساعد في تفسير الاختلافات بين الأنظمة الغذائية لمجموعاتها المختلفة.

واعتمد باحثون من جامعة أوكاياما للعلوم في اليابان على دراسة ما يُعرف بـ"حصوات المعدة" أو "غاستروليث"، وهي حجارة تبتلعها بعض الحيوانات وتبقى داخل أجهزتها الهضمية. ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "Paleobiology".

وتوجد هذه الظاهرة لدى حيوانات معاصرة، من بينها الطيور، التي تفتقر إلى الأسنان وتستعين بالحجارة داخل القانصة لتفتيت الطعام ميكانيكيًا. وعُثر سابقًا على تجمعات مماثلة من الحجارة داخل التجاويف البطنية لحفريات ديناصورات، ما دفع العلماء إلى افتراض أنها أدت وظيفة هضمية مشابهة.

ولفهم العلاقة بين شكل الحجارة ووظيفتها، درس الباحثون حيوانات حديثة تبتلعها طبيعيًا، بينها الطيور والتماسيح، وقارنوا أشكال الحجارة بدرجة الاحتكاك والنشاط العضلي الذي تتعرض له داخل الجهاز الهضمي.

وأظهرت النتائج أن الاحتكاك القوي والمتكرر يجعل الحجارة أكثر نعومة واستدارة مع مرور الوقت، في حين تبقى الحجارة أقل استدارة وأكثر خشونة عندما لا تتعرض لعملية طحن ميكانيكية شديدة. وبذلك يمكن أن تمثل درجة تآكل الحجارة واستدارتها مؤشرًا على طبيعة النشاط الذي كان يجري داخل معدة الحيوان.

وعند تطبيق هذه المؤشرات على حفريات الديناصورات، وجد الباحثون اختلافات بين مجموعاتها. ففي الديناصورات العاشبة من مجموعة "الأورنيثيسكيا"، التي تضم أقارب "تريسيراتوبس"، احتفظت حصوات المعدة بدرجة أكبر من الزوايا، ما لا يدعم وجود عملية طحن شديدة داخل المعدة.

كما لم تقدم حفريات الصربوديات، وهي الديناصورات العملاقة طويلة الرقبة، أدلة كاملة تؤيد التصور التقليدي بأنها اعتمدت على المعدة بوصفها مطحنة تستخدم الحجارة لطحن كميات كبيرة من النباتات.

ويرجح الباحثون أن هذه الديناصورات ربما اعتمدت بدرجة أكبر على وسائل هضم أخرى، مثل الاحتفاظ بالغذاء داخل الجهاز الهضمي مدة طويلة وإخضاعه للتخمر، بما يساعد على استخلاص العناصر الغذائية من النباتات.

وفي المقابل، كشفت دراسة الديناصورات الثيروبودية، وهي المجموعة التي ينتمي إليها "تيرانوصور ركس" و"فيلوسيرابتور" وترتبط تطوريًا بالطيور الحديثة، عن مؤشرات إلى أن القدرة على طحن الطعام ميكانيكيًا داخل المعدة ربما ظهرت مبكرًا لدى بعض سلالاتها.

وتشير الدراسة إلى أن بعض الثيروبودات انتقلت تدريجيًا من أنظمة غذائية قائمة على اللحوم إلى أنظمة نباتية أو مختلطة، بالتوازي مع تغيرات طرأت على الأسنان والفكين.

ويطرح الباحثون احتمال أن يكون تطور قدرة الجهاز الهضمي على معالجة الغذاء ميكانيكيًا قد خفف اعتماد بعض هذه الديناصورات على الأسنان والفكين، وأسهم في التحولات الغذائية التي شهدتها سلالاتها خلال مسار تطورها وصولًا إلى الطيور الحديثة.