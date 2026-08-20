سابقة قضائيّة في أميركا: مواطن يواجه تهمة جنائية بعد حذف بيانات هاتفه

تصل العقوبة القصوى بموجب النص القانوني المستخدم في القضية إلى السجن خمسة أعوام، إضافة إلى غرامة، أو العقوبتين معًا...

يواجه مواطن أميركي تهمة اتحادية بعرقلة عمل السلطات، بعدما أدخل رمزًا مخصصًا للطوارئ أدى إلى محو بيانات هاتفه أثناء تفتيشه من جانب موظفي الجمارك لدى عودته إلى الولايات المتحدة.

وتعود القضية إلى صامويل تونيك، من سكان أتلانتا، الذي أوقفته السلطات في مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي في 24 كانون الثاني/يناير 2025، لدى عودته من عطلة في جمهورية الدومينيكان، قبل أن تصادر هاتفه وتسمح له بدخول البلاد.

وبحسب لائحة اتهام صادرة عن هيئة محلفين كبرى في تشرين الثاني/نوفمبر، استخدم تونيك هاتفًا من طراز "غوغل بيكسل" يعمل بنظام التشغيل مفتوح المصدر "GrapheneOS"، وكان قد أعد مسبقًا رمزًا ثانويًا يؤدي إدخاله إلى حذف محتويات الجهاز بدل فتحه.

ويقول الادعاء إن تونيك قدم إلى موظفي الجمارك رمز الطوارئ وهو يعلم أنه سيؤدي إلى محو البيانات، ولذلك اتهمه بموجب قانون اتحادي يجرّم إتلاف الأدلة أو التصرف بالممتلكات بقصد منع الحكومة من مصادرتها بصورة قانونية.

وتصل العقوبة القصوى بموجب النص القانوني المستخدم في القضية إلى السجن خمسة أعوام، إضافة إلى غرامة، أو العقوبتين معًا.

وتعد القضية من الحالات النادرة المعروفة التي تلجأ فيها السلطات الاتحادية إلى توجيه تهمة إتلاف أدلة بسبب استخدام برنامج صُمم لمسح محتويات جهاز عند إدخال رمز محدد. وقال مكتب الدفاع العام الاتحادي إن تهمة مماثلة لم تسجل في المنطقة الشمالية من جورجيا سوى مرة واحدة أخرى خلال 30 عامًا، في قضية عام 2019 مرتبطة بتحقيق في تهريب مخدرات.

ودفع محامو تونيك خلال جلسة اتحادية في أتلانتا بأن مصادرة الهاتف لم تكن قانونية، وأن موكلهم استهدف بسبب نشاطه السياسي المعارض لمشروع إنشاء مركز لتدريب الشرطة والإطفاء في أتلانتا، المعروف لدى معارضيه باسم "Cop City".

كما قال الدفاع إن تونيك احتجز بصورة غير قانونية، ولم تُتْلَ عليه حقوقه، وإن طلباته المتكررة بالتحدث إلى محامٍ رُفضت.

وتتمحور القضية أيضًا حول الصلاحيات الواسعة الممنوحة للسلطات في عمليات التفتيش الحدودية، إذ تتمسك أجهزة الجمارك وحماية الحدود بإمكان تفتيش أجهزة المسافرين القادمين ومصادرتها من دون مذكرة تفتيش قضائية في ظروف معينة.

وفي المقابل، يرى محامو تونيك أن وصول المسافر إلى مطار دولي لا يلغي الضمانات الدستورية الأساسية. ومع ذلك، سبق لمحاكم اتحادية، بينها المحكمة العليا، أن أقرت بأن بعض الحماية التي يوفرها التعديل الرابع للدستور تكون أضيق عند الحدود، بالنظر إلى صلاحيات الحكومة المتعلقة بأمن البلاد.

وتتعامل السلطات قانونيًا مع البيانات الرقمية باعتبارها ممتلكات يمكن ضبطها، ولذلك يقول الادعاء إن الهاتف المادي لم يكن سوى وعاء للبيانات التي كانت السلطات تعتزم مصادرتها، وإن إدخال الرمز كان الفعل الذي تسبب فعليًا في إتلاف تلك البيانات.

وأوضح أستاذ القانون في جامعة كولومبيا والمدعي الاتحادي السابق دانيال ريتشمان أن جوهر القضية يتمثل في إثبات أن المتهم تصرف بقصد عرقلة سلطة قانونية وشيكة، لا في مجرد اتخاذه قرارًا عامًا بحماية خصوصيته.

ويتيح رمز الطوارئ للمستخدم إعداد كلمة مرور بديلة لا تفتح الهاتف، بل تشغل عملية مسح كامل للبيانات، مع إبقاء الجهاز نفسه ومكوناته المادية سليمة.

ولم تكشف السلطات تفاصيل التحقيق الأصلي الذي أدى إلى توقيف تونيك أو سبب رغبتها في فحص هاتفه. ويتيح النص القانوني المستخدم في القضية للادعاء التركيز على واقعة إتلاف البيانات من دون الحاجة إلى شرح التحقيق الأساسي بالتفصيل.

ويشير خبراء قانونيون إلى أن توقيت حذف البيانات قد يكون عنصرًا حاسمًا في تحديد المسؤولية الجنائية، إذ إن مسح الهاتف قبل الوصول إلى نقطة التفتيش قد يختلف قانونيًا عن تقديم رمز يؤدي عمدًا إلى حذف البيانات بعدما يبدأ الاستجواب ويصبح التفتيش أو الضبط وشيكًا.

ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء الاتحادي، ومن المتوقع أن يحدد مسارها حدود تطبيق قوانين إتلاف الأدلة على أدوات الخصوصية الرقمية المستخدمة في الهواتف الذكية.