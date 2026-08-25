تايوان تتهم تسعة أشخاص بتهريب خوادم ذكاء اصطناعي إلى الصين

تضع القضية تايوان مجددًا في قلب الصراع المتزايد حول التحكم في انتقال الرقائق والحوسبة المتقدمة إلى السوق الصينية، في وقت تشدد فيه الولايات المتحدة قيودها على تصدير التقنيات التي يمكن استخدامها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والقدرات العسكرية...

وجه الادعاء العام في تايوان اتهامات إلى تسعة أشخاص، بينهم موظفون في شركتي "إنفيديا" و"سوبر مايكرو"، على خلفية مخطط مزعوم لتصدير خوادم مخصصة للذكاء الاصطناعي إلى الصين بصورة غير قانونية.

وتضع القضية تايوان مجددًا في قلب الصراع المتزايد حول التحكم في انتقال الرقائق والحوسبة المتقدمة إلى السوق الصينية، في وقت تشدد فيه الولايات المتحدة قيودها على تصدير التقنيات التي يمكن استخدامها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والقدرات العسكرية.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق تناول تصدير خوادم تحتوي على رقائق من "إنفيديا" تخضع لقيود التصدير الأميركية.

وتشمل قائمة المتهمين موظفًا في "إنفيديا تايوان" واثنين من موظفي "سوبر مايكرو تايوان"، إضافة إلى أشخاص آخرين تتهمهم السلطات بالمشاركة في تزوير مستندات والإخلال بالثقة وتنظيم مسار الشحنات.

وبحسب ما أعلنته السلطات، أظهرت الوثائق أن 130 خادمًا كان يفترض أن تبقى للاستخدام في تايوان، إلا أن 74 منها وصلت في نهاية المطاف إلى الصين، فيما منعت الجمارك التايوانية تصدير 56 خادمًا آخر بعدما رصدت مخالفات في أوراقها.

ومر بعض مسارات الشحن، وفق التحقيق، عبر إندونيسيا واليابان وهونغ كونغ، وهو نمط يعكس الصعوبة المتزايدة التي تواجهها الحكومات في تتبع الوجهة النهائية للمكونات التقنية عالية القيمة.

وتفرض واشنطن منذ 2022 سلسلة من القيود على بيع أو تصدير أنواع محددة من أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين من دون ترخيص. والهدف المعلن لهذه السياسة هو منع وصول الصين إلى القدرات الحاسوبية الأكثر تقدمًا التي يمكن استخدامها في الذكاء الاصطناعي والتطبيقات العسكرية.

لكن القيود أدت في الوقت نفسه إلى ظهور شبكة معقدة من الوسطاء ومسارات إعادة التصدير، ما دفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تشديد التدقيق في الشحنات والمستخدم النهائي.

تايوان ذات أهمية خاصة في هذه المعادلة لأنها المركز العالمي الأبرز لصناعة الرقائق المتقدمة والخوادم ومكونات منظومة الذكاء الاصطناعي.

ولذلك تقول السلطات التايوانية إن الالتزام بقواعد التصدير لا يتعلق فقط بتطبيق القانون، بل أيضًا بحماية موقع الجزيرة داخل سلاسل التوريد الدولية والثقة التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا العالمية.

وأكدت "سوبر مايكرو" تعاونها مع التحقيق، فيما شددت الشركتان على سياسات الامتثال للقوانين والقيود التجارية. ولا تعني الاتهامات صدور أحكام نهائية بحق الأشخاص المشمولين بها، إذ ستخضع القضية للإجراءات القضائية في تايوان.

لكن أهميتها تتجاوز المتهمين أنفسهم، لأنها توضح كيف انتقل التنافس الأميركي الصيني في الذكاء الاصطناعي من سباق على تطوير الرقائق إلى صراع قانوني وأمني على مسارات وصولها إلى المستخدم النهائي.