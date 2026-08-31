"غوغل" تعيد تسمية بحيرة أونتاريو الكندا إلى "بحيرة أميركا"

يشمل القرار الأميركي نظام معلومات الأسماء الجغرافية "GNIS"، الذي تعتمد عليه الجهات الرسمية في الولايات المتحدة لتوحيد أسماء المواقع والظواهر الجغرافية، لكنه لا يغيّر التسمية المعتمدة في كندا أو في بقية دول العالم...

غيّرت "غوغل" اسم بحيرة أونتاريو على خدمة الخرائط التابعة لها إلى "بحيرة أميركا" للمستخدمين داخل الولايات المتحدة، استجابة لتغيير أقرّته السلطات الأميركية عقب أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.

وكان ترامب قد أعلن، في 27 آب/أغسطس 2026، إعادة تسمية بحيرة أونتاريو، أصغر البحيرات العظمى الخمس، في ظل تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة وكندا وفرض الجانبين رسومًا جمركية متبادلة على سلع بمليارات الدولارات.

ويشمل القرار الأميركي نظام معلومات الأسماء الجغرافية "GNIS"، الذي تعتمد عليه الجهات الرسمية في الولايات المتحدة لتوحيد أسماء المواقع والظواهر الجغرافية، لكنه لا يغيّر التسمية المعتمدة في كندا أو في بقية دول العالم.

وأوضحت "غوغل" أنها تحدّث أسماء المواقع على خرائطها استنادًا إلى المصادر الحكومية الرسمية في كل دولة. وبموجب التغيير، سيشاهد المستخدمون في الولايات المتحدة اسم "بحيرة أميركا"، فيما يظل اسم "بحيرة أونتاريو" ظاهرًا للمستخدمين في كندا، بينما سيظهر الاسمان معًا للمستخدمين في الدول الأخرى.

ويكرر هذا الإجراء نهجًا اتبعته "غوغل" سابقًا مع خليج المكسيك، بعدما غيّر ترامب اسمه رسميًا في الولايات المتحدة إلى "خليج أميركا"، لتعرض الخرائط التسمية الجديدة للمستخدمين الأميركيين مع إبقاء التسميات الأخرى بحسب الموقع الجغرافي للمستخدم.

وأثار تغيير اسم بحيرة أونتاريو اعتراضات سياسية واسعة في كندا والولايات الأميركية الواقعة قرب الحدود. ورفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني القرار فور الإعلان عنه، فيما قالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول إن ولايتها لن تعتمد التسمية الجديدة.

كما انتقد حاكم فيرمونت الجمهوري فيل سكوت القرار، واصفًا إياه بأنه تافه ومخيّب للآمال، في وقت صعّد مسؤولون كنديون تمسكهم بالاسم التاريخي للبحيرة.

وفي 29 آب/أغسطس، كشف رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوغ فورد عن لافتة كبيرة على ضفاف البحيرة حملت باللغتين الإنكليزية والفرنسية عبارة تؤكد بقاء اسم "بحيرة أونتاريو"، مشددًا على أن بقية العالم ستواصل استخدام التسمية نفسها.

وامتدت آثار التغيير إلى بعض المواقع الإلكترونية التابعة لهيئات حكومة أونتاريو، بعدما ظهرت عليها تسمية "بحيرة أميركا" نتيجة سحب بيانات الخرائط مباشرة من خدمة "خرائط غوغل".

وقال وزير في حكومة أونتاريو ستيفن كروفورد، في 30 آب/أغسطس، إن المقاطعة بدأت مراجعة مواقعها الإلكترونية للتأكد من استخدام اسم "بحيرة أونتاريو"، بعدما ظهرت التسمية الأميركية الجديدة على عدد من المواقع، من بينها موقع مجلس مراقبة الخمور في أونتاريو "LCBO".

ويأتي الخلاف حول التسمية في سياق توتر تجاري متصاعد بين واشنطن وأوتاوا، انعكس في إجراءات متبادلة شملت الرسوم الجمركية ووقف مجلس مراقبة الخمور في أونتاريو بيع المشروبات الكحولية الأميركية.