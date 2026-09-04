جوائز "إيغ نوبل" 2026 تكافئ أبحاثًا طريفة تثير أسئلة جادة

تُمنح جوائز "إيغ نوبل" سنويًا لأبحاث وإنجازات يُراد منها أن تثير الضحك أولًا ثم تدفع إلى التفكير. وخلال مراسم هذا العام، شارك فائزون حقيقيون بجوائز نوبل في تسليم الجوائز...

أُعلنت، الخميس 3 أيلول/سبتمبر 2026، نتائج جوائز "إيغ نوبل" السنوية التي تحتفي بأبحاث علمية غير مألوفة تجمع بين الطرافة وإثارة التفكير، وشملت هذا العام دراسات تناولت سلوك الأثرياء، وتطور التقبيل، وتصميم المباول، والعلاقات الاجتماعية، ولدغات الأفاعي.

وفاز بجائزة الاقتصاد فريق بحثي درس العلاقة بين المكانة الاجتماعية والسلوك، بعدما خلصت سلسلة من التجارب إلى أن أفراد الطبقات الأكثر ثراءً أظهروا، في المتوسط، استعدادًا أكبر لبعض التصرفات الأنانية أو المخالفة للأعراف الاجتماعية.

وقال عالم النفس الاجتماعي في جامعة كاليفورنيا في إيرفاين، بول بيف، إن أبحاث فريقه أظهرت أن السائقين من الطبقات العليا كانوا أكثر ميلًا إلى قطع الطريق على سيارات أخرى عند التقاطعات وعدم إعطاء الأولوية للمشاة. كما أظهرت تجارب أخرى استعدادًا أكبر للكذب في بيئة العمل.

وفي إحدى التجارب، تُرك المشاركون بمفردهم أمام وعاء من الحلوى قيل لهم إنها مخصصة للأطفال، فوجد الباحثون أن المشاركين من الطبقات العليا تناولوا كمية تقارب ضعفي ما أخذه أفراد الطبقات الأقل ثراءً. ويرى بيف أن تزايد الثروة والنفوذ قد يرتبط بتراجع الاهتمام باحتياجات الآخرين والعلاقات الاجتماعية.

أما جائزة الميكانيكا الحيوية، فذهبت إلى باحثين من جامعة أكسفورد درسوا تطور التقبيل لدى البشر والحيوانات، واضطروا خلال عملهم إلى وضع تعريف علمي دقيق له، يستند إلى اتصال فموي مباشر بين أفراد النوع نفسه، يتضمن حركة للفم أو الشفتين من دون نقل الطعام.

وفي الفيزياء، فاز فريق من جامعة واترلو الكندية بعدما توصل إلى أن تناثر البول من المبولة يكاد يختفي عندما يصطدم السائل بسطحها بزاوية تقل عن 30 درجة. وصمم الفريق نموذجًا لمبولة يحد من التناثر بصرف النظر إلى حد كبير عن اتجاه المستخدم.

ومنحت جائزة السلام إلى الباحثة جايمي كريمس من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، بعدما درست دور العداء المشترك في الصداقات. وأظهرت أبحاثها أن الأشخاص قد يقدرون أصدقاءهم ليس فقط بسبب تعاملهم الودود معهم، بل أيضًا بسبب استعدادهم لاتخاذ موقف سلبي من خصومهم.

وفي علم الأحياء، كُرّم باحثون في البرازيل أجروا تجارب لمعرفة العوامل التي تدفع الأفاعي السامة إلى العض دفاعًا عن نفسها، مستخدمين أحذية واقية للضغط برفق على أجزاء مختلفة من أجسامها. وأظهرت النتائج أن الضغط على الرأس كان الأكثر تحفيزًا للعض، إلا أن الدراسة سُحبت لاحقًا من مجلة "Scientific Reports" بسبب عدم حصول الفريق على موافقة أخلاقية لإجراء التجارب على الأفاعي.

وشملت الجوائز الأخرى فريقًا دوليًا توصل إلى أن حليب أحد أنواع الصراصير يحتوي على طاقة تعادل نحو ثلاثة أمثال الموجودة في حليب الأبقار، وباحثين درسوا اختلاف روائح الأطفال والمراهقين كما يدركها الوالدان.

كما كُرّمت دراسات استخدمت خرطوم البعوض لتحويله إلى فوهة للطباعة ثلاثية الأبعاد، وبحثت في الديناميكا الهوائية لنفخ الأنف، واستعانت بدفن الملابس الداخلية في التربة بوصفها وسيلة لمراقبة جودة التربة.

وتُمنح جوائز "إيغ نوبل" سنويًا لأبحاث وإنجازات يُراد منها أن تثير الضحك أولًا ثم تدفع إلى التفكير. وخلال مراسم هذا العام، شارك فائزون حقيقيون بجوائز نوبل في تسليم الجوائز، فيما طُلب من الفائزين تلخيص أعمالهم في محاضرات لا تتجاوز 24 ثانية، ثم اختصارها إلى سبع كلمات.