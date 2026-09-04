مغناطيسية الطين: باحثون يطوّرون تقنيّة لكشف الآثار المزيفة

توصل فريق من معهد سكريبس لعلوم المحيطات في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو إلى أن بعض الخصائص المغناطيسية المحفوظة داخل الفخار والطين يمكن أن تقدم مؤشرًا على المدة المنقضية منذ حرق القطعة...

طوّر باحثون أميركيون تقنية تستعين بالتغيرات المغناطيسية التي تتراكم في المواد الطينية بمرور الزمن، بهدف المساعدة في التحقق من أصالة القطع الأثرية والتمييز بينها وبين النماذج الحديثة أو المزيفة.

وتوصل فريق من معهد سكريبس لعلوم المحيطات في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو إلى أن بعض الخصائص المغناطيسية المحفوظة داخل الفخار والطين يمكن أن تقدم مؤشرًا على المدة المنقضية منذ حرق القطعة، وفق دراسة نُشرت في دورية PNAS.

وتحمل القطع الطينية بعد حرقها وتبريدها أثرًا للمجال المغناطيسي للأرض، نتيجة انتظام بعض الجسيمات الموجودة فيها وفق اتجاه ذلك المجال. غير أن الاعتماد على اتجاه هذه البصمة وحده لا يصلح لتقدير عمر القطعة، لأن وضعها أثناء القياس يؤثر في النتيجة.

لذلك ركّز الباحثون على ظاهرة أخرى تُعرف باسم "المغناطيسية اللزجة المتبقية"، تتكون تدريجيًا مع تعرض الجسيمات الدقيقة للمجال المغناطيسي للأرض على مدى فترات طويلة. ويمكن إزالة هذه الإشارة بالتسخين، إلا أن الحرارة اللازمة لمحوها ترتفع كلما زاد الزمن منذ الحرق الأصلي للقطعة.

واختبر الفريق قطعًا فخارية يعود بعضها إلى آلاف السنين، إلى جانب منتجات حديثة وأخرى ثبت أنها مزيفة. وبدأ تسخين العينات عند 50 درجة مئوية، ثم رُفعت الحرارة بمقدار 10 درجات في كل مرحلة.

وأظهرت النتائج أن القطع التي تجاوز عمرها 1000 سنة احتاجت إلى حرارة أعلى من نحو 112 درجة مئوية حتى تفقد المغناطيسية اللزجة المتبقية، بينما اختفت الإشارة من العينات الحديثة عند درجات أقل. كما دعمت نماذج حاسوبية تحاكي تطور السلوك المغناطيسي بمرور الزمن اعتماد 112 درجة مئوية عتبةً تساعد في التفريق بين المواد القديمة والحديثة.

ويرى الباحثون أن الطريقة قد تضيف أداة علمية جديدة إلى جهود مكافحة تزوير الآثار، ولا سيما في الحالات التي تنجح فيها عمليات التقليد في محاكاة المواد وأساليب التصنيع القديمة بما يصعّب إثبات التزوير.

ويخطط الفريق لتجربة التقنية على مقتنيات متحفية مثار خلاف بشأن أصالتها، كما قد تفيد نتائج القياسات المغناطيسية بوصفها دليلًا إضافيًا في القضايا القضائية المرتبطة بتزوير الآثار. ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن التقنية مخصصة أساسًا للفصل بين القطع القديمة والحديثة، ولا تمثل بديلًا عن وسائل التأريخ والتحليل الأثري الأخرى.