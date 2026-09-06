برلين تحقق في تسريبات ضخمة بعد هجوم فدية

كانت سلطات برلين قد أعلنت رفضها دفع أي فدية، ووصفت الهجوم بأنه جريمة بالغة الخطورة تستهدف الولاية ومؤسساتها، كما دعت الجمهور إلى تجنب تداول معلومات أو ادعاءات غير مؤكدة بشأن محتويات التسريب...

أعلنت حكومة ولاية برلين تشكيل وحدة أزمات مركزية لمراجعة بيانات سُرقت في هجوم إلكتروني استهدف إدارتين حكوميتين، بعد أن نشرت مجموعة متخصصة في برمجيات الفدية جزءًا من البيانات، قبل نحو أسبوعين من انتخابات الولاية المقررة في 20 أيلول/سبتمبر 2026.

وقالت السلطات، السبت، إن الوحدة ستتولى التحقق من المواد المسربة وتقييم حجم الضرر الناجم عن الهجوم، إلى جانب تنسيق عمليات إبلاغ المواطنين والشركات التي قد تكون بياناتها ضمن المواد المنشورة.

وجاء نشر البيانات، الجمعة، بعد انتهاء مزاد نظمته مجموعة "ريسيدا" لبيع نحو 5.79 تيرابايت من الملفات التي قالت إنها استولت عليها من جهات حكومية في برلين، بسعر افتتاحي بلغ 30 بيتكوين.

وكانت سلطات برلين قد أعلنت رفضها دفع أي فدية، ووصفت الهجوم بأنه جريمة بالغة الخطورة تستهدف الولاية ومؤسساتها، كما دعت الجمهور إلى تجنب تداول معلومات أو ادعاءات غير مؤكدة بشأن محتويات التسريب.

وأكدت الحكومة أن الأفراد الذين يتبين تضررهم من اختراق البيانات سيجري إبلاغهم وفق القواعد الألمانية والأوروبية الخاصة بحماية البيانات.

وكانت مجموعة "ريسيدا" قد أعلنت في 28 آب/أغسطس 2026 أنها ستعرض البيانات المسروقة للبيع، وقالت إنها حصلت على 5.79 تيرابايت من المعلومات، تشمل نحو 46,500 عقد، إلى جانب رسائل بريد إلكتروني وأرقام هواتف وكلمات مرور وبيانات وُصفت بأنها سرية.

وبحسب "رويترز"، حددت المجموعة سعر بدء المزاد عند 30 بيتكوين، بما يعادل نحو 77,622 دولارًا، ومنحت مهلة تقل عن سبعة أيام قبل انتهاء العرض.

ويقول باحثون في الأمن السيبراني إن مجموعة "ريسيدا" يُعتقد أنها تنشط من روسيا أو أوروبا الشرقية، فيما يواصل المحققون في برلين فحص طبيعة البيانات المنشورة ومدى تأثيرها المحتمل، خصوصًا مع اقتراب انتخابات الولاية.