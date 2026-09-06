"بيغاسوس" يستهدف ناشطين في أكبر موجة تجسس موثقة بصربيا

كُشف عن عمليات الاستهداف في آب/أغسطس الماضي، بعدما أرسلت شركة "آبل" تنبيهات إلى مستخدمين في 110 دول تحذرهم من احتمال تعرض أجهزتهم لهجمات ببرمجيات تجسس مأجورة...

تعرض ما لا يقل عن 14 ناشطًا في صربيا لمحاولات تجسس باستخدام برمجيات متطورة خلال العام الحالي، في ما وصفته مؤسسة "شير" للحقوق الرقمية بأنه أكبر استهداف موثق من نوعه في البلاد حتى الآن، بحسب صحيفة "ذا غارديان".

وكُشف عن عمليات الاستهداف في آب/أغسطس الماضي، بعدما أرسلت شركة "آبل" تنبيهات إلى مستخدمين في 110 دول تحذرهم من احتمال تعرض أجهزتهم لهجمات ببرمجيات تجسس مأجورة.

وأظهر تحليل أجراه مركز "سيتيزن لاب"، المتخصص في التحقيق بالهجمات الرقمية، أن أحد المستهدفين في صربيا تعرض لمحاولة اختراق باستخدام برنامج "بيغاسوس"، الذي طورته شركة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية.

وقالت مؤسسة "شير" إن قائمة المستهدفين شملت أعضاء في الحركة الطلابية الصربية، التي برزت بوصفها إحدى أبرز القوى الضاغطة على حكومة الرئيس ألكسندر فوتشيتش خلال الفترة الأخيرة.

وتصاعد نشاط الحركة في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للقطارات بمدينة نوفي ساد في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، في حادث أودى بحياة 16 شخصًا وأشعل احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة والفساد، قاد جزءًا كبيرًا منها طلاب الجامعات.

ويواجه فوتشيتش، الذي شغل منصبي رئيس الوزراء والرئيس خلال أكثر من عقد، اتهامات من معارضيه بإضعاف مؤسسات الدولة وتقييد الحريات وتعزيز نفوذه السياسي، إضافة إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو. وتنفي السلطات الصربية هذه الاتهامات.

ولم تظهر أدلة حتى الآن تثبت تورط حكومة فوتشيتش في استهداف أحد الطلاب ببرنامج "بيغاسوس"، إلا أن تقارير سابقة ربطت أجهزة صربية ببرنامج تجسس آخر يُعرف باسم "نوفي سباي"، استُخدم ضد طلاب وناشطين.

ونفت رئيسة البرلمان وعضو الحزب التقدمي الصربي الحاكم، آنا برنابيتش، أن تكون السلطات قد تجسست على الطلاب، وشككت علنًا في المزاعم المتعلقة بعمليات الاستهداف.

وترى مؤسسة "شير" أن توقيت الهجمات، بالتزامن مع الانتخابات المحلية التي أُجريت في آذار/مارس الماضي، قد يشير إلى اختبار أدوات التجسس قبل استحقاقات انتخابية أكبر.

وتستعد صربيا لانتخابات برلمانية مبكرة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بعدما أعلن فوتشيتش أن الاقتراع سيُجرى في 18 أو 25 من الشهر، وسط استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ونقلت "ذا غارديان" عن باحث في "سيتيزن لاب" قوله إن التحليل الجنائي يشير إلى تعرض الحركة السلمية المؤيدة للديمقراطية في صربيا لاستهداف واسع ببرمجيات تجسس تجارية قبل استحقاقات انتخابية مهمة خلال 2026.

ومن بين المستهدفين الطالبة ميليتسا بوبوفيتش، التي قالت إن اكتشاف احتمال اختراق هاتفها جعلها تشعر بانتهاك شديد لخصوصيتها، مؤكدة أن الحادث لن يمنعها من مواصلة نشاطها.

ويُعد "بيغاسوس" من أشهر برامج التجسس التجارية وأكثرها إثارة للجدل، بعدما كشفت تحقيقات عن استخدامه من جانب حكومات لاستهداف صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين في دول عدة.

وأدرجت الولايات المتحدة شركة "إن إس أو غروب" على القائمة السوداء لوزارة التجارة الأميركية، كما واجهت الشركة دعاوى قضائية مرتبطة باستخدام برنامجها في استهداف مستخدمي تطبيق "واتساب" وخدمات أخرى تابعة لشركة "ميتا".