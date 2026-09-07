شركات تدمج الذكاء الاصطناعي بكلاب مدرّبة لاكتشاف السرطان مبكرًا

تستخدم الشركة خوذات وأحزمة مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومزودة بأجهزة استشعار، لجمع بيانات تتعلق بنشاط دماغ الكلاب وتنفسها وحركات أجسامها أثناء فحص العينات، قبل تحليل هذه المؤشرات بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي...

تختبر شركة ناشئة في مدينة بنغالورو الهندية تقنية تجمع بين حاسة الشم القوية لدى الكلاب والذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير وسيلة منخفضة التكلفة وغير جراحية للكشف المبكر عن عدد من أنواع السرطان.

وتشارك 15 كلبًا في التجربة التي تجريها شركة "دوغنوسيس"، إذ تُدرّب الحيوانات على شم عينات مأخوذة من أنفاس البشر بحثًا عن مؤشرات قد ترتبط بالإصابة بالمرض.

وتستخدم الشركة خوذات وأحزمة مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومزودة بأجهزة استشعار، لجمع بيانات تتعلق بنشاط دماغ الكلاب وتنفسها وحركات أجسامها أثناء فحص العينات، قبل تحليل هذه المؤشرات بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتستند الفكرة إلى أبحاث تشير إلى أن بعض الأمراض تغير المركبات الكيميائية التي يفرزها الجسم، بما يؤدي إلى ظهور روائح يمكن للكلاب تمييزها بفضل امتلاكها نحو 300 مليون مستقبل شمي، مقارنة بنحو خمسة ملايين لدى الإنسان.

وقال الشريك المؤسس لـ"دوغنوسيس"، أكاش كولغود، إن الكلاب تستطيع خلال فترة قصيرة فحص أعداد كبيرة من العينات، ما قد يتيح استخدام التقنية في برامج للكشف الأولي واسع النطاق.

ولا يتطلب الفحص احتكاك المريض مباشرة بالكلاب، إذ يتنفس الشخص داخل قناع قطني لمدة تقارب 10 دقائق، ثم تُحفظ العينة في كيس مغلق وتنقل إلى المختبر، حيث تُعرض على الكلاب المدرّبة.

وتسعى الشركة إلى تحويل الاختلافات الدقيقة في استجابات الكلاب إلى بيانات قابلة للقياس، بدل الاعتماد فقط على الملاحظة البشرية لسلوك الحيوان.

وأجرت "دوغنوسيس" دراسة شملت أكثر من 1500 شخص في ستة مستشفيات بولاية كارناتاكا، ونشرت نتائجها في مجلة "Journal of Clinical Oncology".

وبحسب الشركة، تجاوزت دقة الاختبارات 90% في الكشف عن سبعة أنواع رئيسية من السرطان، وهي نتيجة دفعتها إلى الاستعداد لاختبار التقنية في بيئات تطبيقية واقعية.

غير أن اختصاصيين في الأورام دعوا إلى التعامل مع النتائج بحذر. وقال رئيس قسم الأورام في مستشفى رامايا ميموريال في بنغالورو، سانتوش كومار ديفاداس، إن النتائج تبدو واعدة في مرحلتها الأولية، لكنها تحتاج إلى التحقق منها على عينات أكبر بكثير قبل اعتماد استنتاجات نهائية.

وتجري الكلاب عمليات الفحص داخل مركز أطلقت عليه الشركة اسم "سنيف سبيس"، حيث توضع العينات على منصات مخصصة مزودة بأنظمة آلية لتقديم المكافآت الغذائية.

وتنتمي معظم الكلاب المشاركة إلى فصيلة "بيغل"، إلى جانب كلاب من سلالتي "مالينوا" والراعي الألماني، وقد جرى ضمها إلى المشروع عبر التبني أو من خلال مربين مرخصين.

ولا يتجاوز وقت عمل الكلاب، وفق الشركة، ما بين 30 و45 دقيقة يوميًا، فيما يعتمد التدريب على التعزيز الإيجابي عبر مكافأة الحيوان عندما يتعرف إلى الرائحة المستهدفة.

وقال الشريك المؤسس الآخر للشركة، إيتامار بيتان، إن ردود فعل الكلاب تختلف عند اكتشاف العينة المستهدفة، إذ تتجه بعضها مباشرة إلى مكان تقديم المكافأة، بينما تتجمد أخرى في مكانها أو تلمس العينة بحماس.

وتعتمد "دوغنوسيس" على الذكاء الاصطناعي لرصد هذه الفروق السلوكية وتحويلها إلى إشارات قابلة للتحليل، بما قد يقلل أثر التباين الطبيعي بين الكلاب المختلفة.

ولا تزال التقنية في مرحلة تجريبية، إلا أن الشركة تراهن على الجمع بين القدرات الطبيعية للكلاب والتحليل الآلي لتطوير وسيلة للكشف المبكر عن السرطان قد تكون أقل كلفة وأسهل تطبيقًا من بعض أساليب الفحص التقليدية.