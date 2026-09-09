بلجيكا تحتجز مشتبهًا بنقل أسرار رقائق حساسة إلى الصين

تشتبه التحقيقات في أن الرجل كان يشغل، بالتزامن مع عمله في "بيلغان"، منصب مدير في شركة صينية تعمل في إنتاج النوع نفسه من الرقائق، وقد تأسست بعد أشهر قليلة من انضمامه إلى الشركة البلجيكية...

احتجزت السلطات البلجيكية رجلًا يحمل الجنسيتين الصينية والبلجيكية، للاشتباه في تورطه بنقل أسرار تجارية وتقنيات حساسة مرتبطة بصناعة أشباه الموصلات إلى الصين.

ويبلغ المشتبه به 52 عامًا، وكان يشغل سابقًا منصبًا رفيعًا في شركة "بيلغان" البلجيكية المتخصصة في تصنيع رقائق نيتريد الغاليوم (GaN)، قبل أن تعلن الشركة إفلاسها في تموز/يوليو 2024.

وتشتبه التحقيقات في أن الرجل كان يشغل، بالتزامن مع عمله في "بيلغان"، منصب مدير في شركة صينية تعمل في إنتاج النوع نفسه من الرقائق، وقد تأسست بعد أشهر قليلة من انضمامه إلى الشركة البلجيكية، كما حصلت على تمويل من صندوق استثماري صيني.

وبحسب النيابة، يواجه الرجل شبهات تتعلق بنقل ملكية فكرية وأسرار تجارية متخصصة بصورة غير قانونية إلى الخارج.

وتحظى رقائق نيتريد الغاليوم بأهمية متزايدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، إذ تُستخدم في تطبيقات تشمل السيارات الكهربائية والطيران والفضاء، إضافة إلى بعض الصناعات العسكرية.

وتسلط القضية الضوء مجددًا على التحديات التي تواجهها الدول الأوروبية في حماية التقنيات الحساسة المرتبطة بصناعة أشباه الموصلات ومنع تسرب المعرفة والخبرات إلى جهات خارجية.