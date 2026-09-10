أشعة مقطعية تكشف أسرار "السيدة ذات الضفائر" المصرية

تشير القراءة الاجتماعية لنتائج الفحص إلى أن أسرة المرأة ربما سعت إلى منحها طقوسًا قريبة من تلك المخصصة للطبقات الأعلى، ولكن بوسائل أقل تكلفة، وهو ما يقدم صورة إضافية عن الفوارق الاجتماعية التي انعكست حتى على ممارسات الدفن والتحنيط...

أتاح فحص متطور بالأشعة المقطعية إعادة رسم جانب من حياة مومياء مصرية مجهولة الهوية، تُعرض حاليًا في متحف كنوز العالم بمدينة ويتشيتا في ولاية كانساس الأميركية، بعدما ظلت المعلومات عنها محدودة رغم مرور أكثر من 3000 عام على وفاتها.

وتُعرف المومياء في المتحف باسم "السيدة ذات الضفائر"، نسبة إلى تسريحة شعرها المضفرة التي بقيت محفوظة. ويرجح الباحثون أنها عاشت خلال عصر الدولة الحديثة أو الفترة الانتقالية الثالثة في مصر القديمة.

وأجرى فريق من جامعة ميشيغان الأميركية تصويرًا مقطعيًا محوسبًا عالي الدقة للمومياء، ونشر نتائج دراسته في دورية "Radiology Case Reports". وأظهر الفحص مجموعة من التفاصيل المتعلقة بطريقة تحنيطها ووضعها الاجتماعي وصحتها، من دون التوصل إلى سبب واضح لوفاتها.

ورجح الباحثون أن المرأة كانت تنتمي إلى أسرة ميسورة أو إلى طبقة ذات مكانة اجتماعية مرتفعة نسبيًا، من دون أن تكون من العائلة الملكية. واستند هذا التقدير، من بين أمور أخرى، إلى طبيعة عملية التحنيط، التي بدت محاولة لمحاكاة تقنيات أكثر تطورًا ارتبطت بتحنيط أفراد الطبقات العليا، لكنها لم تُنفذ بالمستوى نفسه.

وكشفت الصور بقاء أجزاء من الكبد وأعضاء أخرى داخل الجسد، إلى جانب أنسجة دماغية، ما يشير إلى أن إزالة الأحشاء والدماغ لم تكن كاملة. ويختلف ذلك عن بعض أساليب التحنيط الملكي التي اعتمدت إجراءات أكثر دقة وتكلفة.

ويرى المؤرخ والمحاضر وعضو المجلس الدولي للمتاحف بسام الشماع أن هذه السمات قد تعكس الإمكانات المالية لأسرة المتوفاة ومستوى خبرة القائمين على التحنيط، في وقت كانت فيه جودة هذه العملية في مصر القديمة تتأثر بالمقدرة الاقتصادية للأسرة ونوعية المواد المستخدمة وخبرة المحنطين.

وسلطت الدراسة الضوء أيضًا على حالة أسنان المومياء. ولم تكشف الفحوص عن تسوس، لكنها أظهرت تآكلًا شديدًا في الأسنان ومؤشرات إلى أمراض في اللثة، فضلًا عن سن مكسورة وأخرى انتقلت إلى منطقة البلعوم.

وربط الباحثون تآكل الأسنان بالنظام الغذائي في مصر القديمة، ولا سيما الخبز المصنوع من حبوب كانت عملية طحنها قد تترك فيه جزيئات صلبة ودقيقة تسهم، مع مرور السنوات، في تآكل الأسنان.

أما وجود السن المكسورة والأخرى المنقولة إلى البلعوم، فطرح الباحثون احتمال ارتباطه بطقس "فتح الفم" الجنائزي، الذي كان يُمارس رمزيًا لمنح المتوفى، وفق المعتقد المصري القديم، القدرة على الكلام والتنفس والأكل في العالم الآخر.

غير أن الشماع شكك في هذا التفسير، مشيرًا إلى أن المشاهد والنقوش المعروفة لهذا الطقس لا تدعم فكرة إدخال الأدوات بقوة إلى فم المتوفى على نحو يؤدي إلى كسر الأسنان، ما يترك الباب مفتوحًا أمام أسباب أخرى لهذه الحالة.

ولم يرصد الفحص كسورًا كبيرة أو إصابات عنيفة في الهيكل العظمي، كما لم يكشف عن أمراض عظمية خطيرة يمكن ربطها مباشرة بالوفاة. وأوضح الباحثون أن التحنيط وفقدان الأنسجة للرطوبة على مدى آلاف السنين يحدان بشدة من القدرة على تحديد أسباب الوفاة التي لا تترك آثارًا واضحة في العظام.

ويعد الباحثون النتائج مثالًا على قدرة تقنيات التصوير الطبي الحديثة على استخراج بيانات بيولوجية واجتماعية من مومياوات تفتقر إلى السجلات التاريخية، فضلًا عن إظهار التنوع في طرق التحنيط والطقوس الجنائزية بين فئات المجتمع المصري القديم.

وتشير القراءة الاجتماعية لنتائج الفحص إلى أن أسرة المرأة ربما سعت إلى منحها طقوسًا قريبة من تلك المخصصة للطبقات الأعلى، ولكن بوسائل أقل تكلفة، وهو ما يقدم صورة إضافية عن الفوارق الاجتماعية التي انعكست حتى على ممارسات الدفن والتحنيط.

وكانت المومياء قد خرجت من مصر إلى كندا عام 1860 على يد الطبيب وجامع الآثار جيمس دوغلاس. وانتقلت لاحقًا إلى متحف "نياجارا فولز" في مقاطعة أونتاريو، ثم وصلت عام 1999 إلى متحف "مايكل سي. كارلوس" في أتلانتا الأميركية، قبل بيعها عام 2006 إلى متحف كنوز العالم في ويتشيتا، حيث تُعرض حتى اليوم.