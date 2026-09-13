دراسة: أدلة على استخدام مواد مخدرة قبل 25 ألف عام في إندونيسيا

أظهر فحص الهيكلين، اللذين يعود أحدهما إلى نحو 7 آلاف عام، بينما يتراوح عمر الآخر بين 16 و25 ألف عام، وجود أخاديد عميقة ومستديرة في الأسنان، وصل بعضها إلى مستويات كان من شأنها كشف لب السن...

كشفت دراسة أثرية عن مؤشرات قد تمثل أقدم دليل معروف على استخدام البشر مواد ذات تأثير نفسي، بعدما عثر باحثون على آثار لمركب مخدر وتآكل غير معتاد في أسنان هيكلين عظميين لصيادين وجامعين عاشوا في جزيرة سولاويسي الإندونيسية قبل ما يصل إلى 25 ألف عام.

وأظهر فحص الهيكلين، اللذين يعود أحدهما إلى نحو 7 آلاف عام، بينما يتراوح عمر الآخر بين 16 و25 ألف عام، وجود أخاديد عميقة ومستديرة في الأسنان، وصل بعضها إلى مستويات كان من شأنها كشف لب السن.

ويرجح الباحثون أن هذا التآكل نتج عن اعتياد هؤلاء السكان القدماء مصّ بذور الأريكا الصلبة والخشنة، المعروفة شائعًا باسم "جوز التنبول"، وهي مادة ذات تأثير نفسي لا تزال مستخدمة على نطاق واسع في مناطق من آسيا والمحيط الهادئ.

وتُعد بذور الأريكا من أكثر المواد ذات التأثير النفسي انتشارًا في العالم، بعد الكحول والكافيين والنيكوتين، ويُقدّر أن نحو عُشر سكان العالم يستخدمونها حاليًا.

وقال أستاذ التطور البشري في جامعة غريفيث الأسترالية، آدم بروم، إن النتائج قد تساعد في تفسير الجذور القديمة لعادات استهلاك جوز التنبول المنتشرة حتى اليوم في أجزاء واسعة من آسيا والمحيط الهادئ.

وبحسب الدراسة المنشورة في دورية "ساينس أدفانسز"، اشتبه الباحثون في أن الأخاديد الموجودة في الأسنان نتجت عن إبقاء أجسام صلبة ومستديرة في الفم لفترات طويلة وتحريكها باستمرار بين الأسنان، وهو سلوك يمكن أن يؤدي بمرور الوقت إلى تآكل شديد في أنسجة الأسنان.

ولا يُعد "جوز التنبول" جوزًا بالمعنى النباتي الدقيق، بل هو بذور شجرة "أريكا كاتيشو"، وقد اكتسب اسمه الشائع لأنه يُلف عادة بأوراق التنبول قبل مضغه. وفي الممارسات الحديثة، تُمزج البذور غالبًا بالجير المطفأ المصنوع من أصداف محروقة ومطحونة، بهدف تعزيز تحرير المادة الفعالة.

ولاختبار فرضيتهم، وضع العلماء بذور الأريكا في لعاب اصطناعي، ووجدوا أن السائل احتوى بعد فترة قصيرة على كمية من مركب "أريكولين" تكفي لإحداث تأثير نفسي، وإن كان أضعف من التأثير الناتج عن المضغ. كما عُثر على آثار المركب نفسه داخل أنسجة أسنان الهيكلين.

وأشار بروم إلى أنه جرّب مصّ البذور بنفسه، ولاحظ أنها تتميز بطعم شديد المرارة وتأثير قابض يتسبب في خدر الفم، ما دفع الباحثين إلى الاعتقاد بأن السكان القدماء ربما استخدموها لتخفيف ألم الأسنان.

ويرى الباحثون أن هذا الاستخدام قد يكون أدى إلى حلقة مفرغة، إذ ربما ساعد مصّ البذور في تخفيف الألم مؤقتًا، لكنه تسبب تدريجيًا في تآكل الأسنان، ومن ثم في زيادة الألم والحاجة إلى مواصلة استخدامها.

وتشير تقديرات سابقة إلى أن البشر استخدموا نباتات ذات تأثير نفسي منذ عصور مبكرة، لكن أقدم التقاليد المعروفة قبل هذه الدراسة كانت ترتبط بمشروبات مخمرة تعود إلى نحو 13 ألف عام.

وقالت الباحثة في عصور ما قبل التاريخ بجامعة بلد الوليد الإسبانية، إليسا غيرا-دوسي، إن الدراسة توفر دليلًا مباشرًا على القِدم الكبير لاستخدام المواد ذات التأثير النفسي، وتكشف أن استهلاك بذور الأريكا يعود إلى آلاف السنين قبل ظهور الزراعة في المنطقة.