بيل غيتس يحذّر من تأخر الحكومات في الاستعداد لعصر الذكاء الاصطناعي

حدد غيتس مجموعة من المخاطر التي يرى أنها تستدعي تدخلًا مبكرًا، من بينها احتمال اضطراب أسواق العمل مع توسع الأتمتة، واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية، إضافة إلى مخاطر اعتماد المستخدمين بصورة مفرطة على رفقاء رقميين يعملون بالذكاء الاصطناعي.

حذّر الشريك المؤسس لشركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، من أن حكومات العالم لا تتحرك بالسرعة الكافية لمواجهة التحولات التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على المجتمعات والاقتصادات، داعيًا إلى استعداد أوسع للتعامل مع تأثيراته في الوظائف والأمن والعلاقات بين البشر والتقنيات الرقمية.

وقال غيتس، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إن الحكومات متأخرة بدرجة كبيرة في دراسة تداعيات الذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن هذا الملف لا يحظى حتى الآن بالمستوى المطلوب من الاهتمام والتخطيط.

وحدد غيتس مجموعة من المخاطر التي يرى أنها تستدعي تدخلًا مبكرًا، من بينها احتمال اضطراب أسواق العمل مع توسع الأتمتة، واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية، إضافة إلى مخاطر اعتماد المستخدمين بصورة مفرطة على رفقاء رقميين يعملون بالذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، شدد على أن التقنية تحمل فرصًا كبيرة لتحسين حياة الفئات الأكثر فقرًا، خصوصًا إذا أتيح استخدامها بصورة عادلة وأديرت تطبيقاتها بطريقة تضمن وصول المجتمعات الأقل استفادة من التطور التقني إليها.

وفي هذا الإطار، أعلنت مؤسسة غيتس تخصيص ما لا يقل عن مليار دولار خلال العامين المقبلين لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة، ضمن خطط المؤسسة الأوسع للإنفاق السنوي الذي يصل إلى 9 مليارات دولار.

وتتزامن تصريحات غيتس مع تصاعد النقاش داخل قطاع التكنولوجيا بشأن الحدود التي ينبغي وضعها أمام أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا، بعد سلسلة من التحذيرات التي صدرت عن باحثين ومسؤولين في شركات كبرى.

وفي سياق متصل، نشرت "مايكروسوفت" ميثاقًا لسلوك نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، يقوم على مفهوم تطلق عليه الشركة "الذكاء الاصطناعي الإنساني"، ويركز على بقاء الأنظمة خاضعة للسيطرة البشرية بدلًا من تطويرها لتعمل بصورة مستقلة عن الإنسان.

وتقول الشركة إن المبدأ الأساسي لهذا التوجه يتمثل في إبقاء الإنسان في مركز عملية تطوير الذكاء الاصطناعي، وتحديد قواعد واضحة لما يسمح للنماذج بتنفيذه والحدود التي يجب ألا تتجاوزها.

ويرتبط نشر الميثاق أيضًا بالمخاوف الأمنية المتزايدة من إساءة استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في عمليات القرصنة واسعة النطاق، في وقت يتوسع فيه استخدام الأنظمة القادرة على تنفيذ مهام متعددة والتفاعل مع أدوات وخدمات رقمية بصورة شبه مستقلة.

ويأتي ذلك بعد دعوة الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، داريو أمودي، إلى إبطاء وتيرة تطوير قدرات النماذج المتقدمة، وهي دعوة لقيت دعمًا من الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، وإيلون ماسك، الذي يقود شركة "إكس إيه آي".

ومن المقرر تطبيق ميثاق "مايكروسوفت" على نماذج "MAI" التي تطورها الشركة داخليًا، في إطار مساعيها لتوسيع اعتمادها على تقنياتها الخاصة بعد سنوات من الاعتماد بدرجة كبيرة على نماذج "أوبن إيه آي".

وقال غيتس إنه ناقش مخاوفه المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مع عدد من قادة الدول، بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه، كما أشار إلى أنه يعتزم لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من عام 2026.

ودعا غيتس الحكومات إلى زيادة التنسيق فيما بينها بشأن القواعد والسياسات المنظمة للذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه التقنية تجعل التعامل مع مخاطرها مسؤولية تتجاوز قدرة دولة واحدة على إدارتها منفردة.

ورغم تشديده على المخاطر، لا يرى غيتس أن مسار الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يتوقف، بل يركز على ضرورة موازنة تسريع الابتكار مع بناء قدرات حكومية ومجتمعية تسمح بإدارة التحولات الناتجة عنه وتقليل أضرارها المحتملة.