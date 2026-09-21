110 مليار دولار: تسوية محتملة تقترب بصفقة "باراماونت" و"وارنر براذرز"

تواجه الصفقة دعوى رفعتها كاليفورنيا و11 ولاية أخرى في 13 تموز/يوليو 2026، تطالب بمنع الاستحواذ بدعوى أنه قد يقلص المنافسة ويمنح الكيان الجديد قدرة أكبر على رفع أسعار الأفلام والبرامج التلفزيونية...

تقترب شركة "باراماونت" وولايات أميركية تسعى إلى وقف استحواذها على "وارنر براذرز ديسكفري"، بقيمة 110 مليارات دولار، من التوصل إلى تسوية قد تزيل إحدى أبرز العقبات أمام إتمام الصفقة، وفق مصادر مطلعة.

وتشمل المقترحات التي يجري بحثها إنشاء آلية مستقلة لمراقبة محتوى شبكة "سي أن أن"، إلى جانب التزام الشركة المدمجة بعدد محدد من الأفلام التي ستطرحها سنويًا في دور السينما.

وأدت أنباء المفاوضات إلى ارتفاع سهم "باراماونت" بنحو 7% في تداولات ما بعد الإغلاق، فيما صعد سهم "وارنر براذرز ديسكفري" 8.4%.

وتواجه الصفقة دعوى رفعتها كاليفورنيا و11 ولاية أخرى في 13 تموز/يوليو 2026، تطالب بمنع الاستحواذ بدعوى أنه قد يقلص المنافسة ويمنح الكيان الجديد قدرة أكبر على رفع أسعار الأفلام والبرامج التلفزيونية.

وتمثل الدعوى إحدى العقبات الأخيرة أمام خطة الرئيس التنفيذي لـ"باراماونت"، ديفيد إليسون، لتوسيع الشركة وتحويلها إلى منافس أكبر في سوق البث والترفيه أمام شركات، بينها "نتفليكس" و"ديزني".

ومن شأن الصفقة الجمع بين اثنين من أكبر استوديوهات هوليوود ومجموعة واسعة من الأصول الإعلامية والترفيهية، تشمل شبكة "سي أن أن" ومنصة "إتش بي أو" وحقوق سلسلة "هاري بوتر" وبرنامج "ذا ديلي شو"، إضافة إلى حقوق لبث مباريات دوري كرة القدم الأميركية.

وتواجه "باراماونت" ضغوطًا مالية للإسراع في إتمام الاستحواذ، إذ ينص الاتفاق على دفع رسوم تأخير تبلغ 7 ملايين دولار يوميًا إلى مساهمي "وارنر براذرز" عن كل يوم يتجاوز موعد 30 أيلول/سبتمبر 2026 من دون إغلاق الصفقة.

وكانت الجهات التنظيمية الفيدرالية قد سمحت بالمضي في الصفقة، لكن تحالف الولايات لجأ إلى القضاء لوقفها. كما رفعت نقابة كتّاب أميركا دعوى منفصلة، محذرة من تأثير الاندماج المحتمل في أجور كتّاب السينما والتلفزيون وظروف عملهم.

وقال المدعي العام في كاليفورنيا، روب بونتا، سابقًا إن الإجراءات الهيكلية، ومن بينها بيع أجزاء من الشركة المدمجة، توفر في رأيه حماية للمنافسة أكثر فاعلية من الاكتفاء بتعهدات سلوكية تقدمها الشركات.

وفي إطار مساعيها لمعالجة بعض الاعتراضات، تعهد إليسون سابقًا بأن تنتج استوديوهات المجموعة بعد الاندماج 30 فيلمًا سنويًا.

وتشمل المناقشات أيضًا مستقبل "سي أن أن"، وسط انتقادات وجهها مشرعون إلى طريقة إدارة التغطية الإخبارية في "سي بي إس نيوز"، التابعة لـ"باراماونت"، ومخاوف عبّر عنها منتقدون بشأن استقلال الشبكة الإخبارية بعد انتقالها إلى سيطرة الشركة الجديدة.

ويمكن أن تؤدي التسوية، إذا أُنجزت، إلى إنهاء النزاع مع الولايات وتخفيف تكلفة التأخير على "باراماونت"، لكن الشروط النهائية لم تكن قد حُسمت عند الكشف عن المفاوضات.