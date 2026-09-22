اتهامات بالتمييز العنصري تضع "تسلا" أمام القضاء في كاليفورنيا

لا يُتوقع أن يُستدعى ماسك، الذي انضم إلى "تسلا" عام 2004 وتولى منصب الرئيس التنفيذي عام 2008، للإدلاء بشهادته في المحاكمة الحالية. ولم يدلِ بتعليق علني على إجراءات المحاكمة الجارية...

بدأت في كاليفورنيا محاكمة دعوى أقامتها الولاية ضد شركة "تسلا"، تتهمها بالسماح باستمرار ممارسات تمييز وعنصرية بحق موظفين سود في مصنعها الرئيسي بمدينة فريمونت، في حين تنفي الشركة ارتكاب أي مخالفات وتقول إنها عاقبت موظفين ثبت تورطهم في سلوك مسيء.

وانطلقت المحاكمة، الإثنين 21 أيلول/سبتمبر 2026، أمام القاضي بيتر بوركون، من دون هيئة محلفين، في قضية رفعها قسم الحقوق المدنية في كاليفورنيا ضد شركة السيارات الكهربائية في شباط/فبراير 2022، مستندًا إلى شكاوى عشرات الموظفين السود.

وقال محامو الولاية، في مرافعاتهم الافتتاحية، إن موظفين سودًا تعرضوا بصورة متكررة لعبارات عنصرية وإساءات وتهديدات، إلى جانب تفاوت في الأجور وفرص الترقية وإنهاء الخدمة مقارنة بزملائهم البيض، متهمين إدارة المصنع بعدم معالجة الشكاوى على نحو كافٍ على مدى سنوات.

وعرض محامي قسم الحقوق المدنية، بريت واتسون، أمام المحكمة صورًا قال إنها التُقطت في أنحاء مختلفة من مصنع فريمونت، وتظهر كتابات ورموزًا عنصرية، بينها شعارات مرتبطة بجماعات تفوق أبيض ورموز نازية وعبارات تطالب السود بالعودة إلى إفريقيا.

وقال واتسون إن القضية لا تستند إلى حوادث فردية معزولة، مشيرًا إلى وجود مئات الشكاوى التي قُدمت إلى "تسلا" والسلطات المختصة. ونقل عن أحد العمال قوله إنه كان يسمع عبارات عنصرية عشرات المرات يوميًا.

وتتهم الدعوى "تسلا" بانتهاك قانون التوظيف والإسكان العادل في كاليفورنيا، وتقول إن العمال السود كانوا، وفق ادعاءات الولاية، يحصلون على أجور أقل وفرص ترقية أقل ويواجهون الفصل من العمل بمعدلات أعلى من الموظفين البيض.

وتسعى الولاية إلى الحصول على تعويضات مالية وأوامر قضائية قد تلزم الشركة بتعديل بعض ممارسات العمل وسياساتها الداخلية. ومن المتوقع استمرار المحاكمة حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وتُعد القضية أول دعوى من هذا النوع ترفعها جهة حكومية نيابة عن عشرات العمال ضد "تسلا" وتصل إلى مرحلة المحاكمة. كما تختلف عن دعاوى فردية سابقة في أن ولاية كاليفورنيا ليست ملزمة باتفاقات التحكيم التي قد تنطبق على بعض الموظفين.

ونفت "تسلا" ارتكاب مخالفات، ووصفت الدعوى في وقت سابق بأنها مضللة، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات تأديبية وصلت إلى فصل موظفين ثبت استخدامهم عبارات عنصرية أو تورطهم في مضايقات. وقالت الشركة أيضًا إن مصنع فريمونت يضم قوة عاملة ذات غالبية من الأقليات، ويوفر آلاف الوظائف مرتفعة الأجر في قطاع السيارات داخل الولاية.

وخلال مرافعته الافتتاحية، قال محامي "تسلا" الرئيسي، تايري جونز، إن بعض العبارات التي استندت إليها الدعوى لم تُستخدم، بحسب دفاع الشركة، دائمًا على سبيل الإهانة العنصرية، واتهم الولاية بتجاهل سياق استخدامها بين بعض الموظفين السود.

ودافع جونز عن سجل الشركة في توفير الوظائف، وقال إن "تسلا" نفسها كانت ضحية لكتابات عنصرية ظهرت داخل المصنع، معتبرًا أن تحميل صاحب العمل مسؤولية كل ما يكتبه موظفون أو أفراد داخل المنشأة أمر محل خلاف في القضية.

وبعد المرافعات الافتتاحية، استمعت المحكمة إلى ثلاثة شهود من الموظفين السود السابقين في الشركة، قالوا إنهم تعرضوا شخصيًا لسلوك عنصري أو شاهدوا حوادث تمييز داخل المصنع.

وقال أحد الشهود، الذي عمل في "تسلا" بين عامي 2021 و2024، إنه تعرض للتنمر بسبب لون بشرته، وذكر أنه أبلغ عن واقعة استخدم فيها موظف آخر لفظًا عنصريًا بحقه، إلا أنه قال إن الشركة وجهت إليه هو أيضًا إجراءً تأديبيًا بدلًا من الاقتصار على معاقبة الشخص الذي بدأ الواقعة.

وشهد مسؤول أمني كبير سابق، عمل في الشركة ست سنوات، بأنه تعامل بصورة متكررة مع إدارة الموارد البشرية بشأن شكاوى التمييز، وقال إنه لاحظ اختلافًا في معاملة بعض الموظفين السود مقارنة بموظفين من أعراق أخرى.

وادعى المسؤول السابق كذلك أن إيلون ماسك تدخل في إحدى الوقائع بعدما ضُبط موظفون بيض وهم يشربون الكحول داخل موقع العمل، وطلب، بحسب الشاهد، عدم فصلهم رغم ما تنص عليه سياسة الشركة. ولم يُحسم هذا الادعاء قضائيًا بعد.

كما أدلت ناديا كلارك، التي عملت مديرة للأمن في مصنع فريمونت بين عامي 2020 و2022 بعد مسيرة في الشرطة والجيش، بشهادتها قائلة إن موظفًا أبيض وجّه إليها لفظًا عنصريًا مسيئًا للسود أكثر من 10 مرات متتالية أمام زملاء آخرين.

وقالت كلارك إنها أبلغت الموارد البشرية بالحادثة فورًا، لكنها لم تتلقَّ ردًا، وفق شهادتها، وإنها قررت مغادرة الشركة في اليوم نفسه. ووصفت بيئة العمل بأنها عدائية وغير آمنة، وقالت إن المشكلات التي شاهدتها كانت متكررة ولم تُعالج.

وتأتي القضية ضمن مجموعة من دعاوى التمييز التي واجهتها "تسلا"، من بينها دعوى رفعتها لجنة تكافؤ فرص العمل الأميركية، وتتضمن اتهامات للشركة بعدم الاستجابة على نحو مناسب لشكاوى تتعلق بمضايقات عنصرية متكررة.

وفي قضية منفصلة عام 2022، منحت هيئة محلفين فدرالية الموظف السابق أوين دياز تعويضًا قدره 137 مليون دولار في دعوى تتعلق بالتمييز العنصري، قبل أن يخفض قاضٍ المبلغ لاحقًا.

كما واجهت الشركة دعاوى من موظفات اتهمنها بالسماح باعتداءات ومضايقات جنسية وسلوكيات مسيئة في عدد من منشآتها. وتنفي "تسلا" ارتكاب مخالفات في هذه القضايا، وتقول إنها طبقت خلال السنوات الماضية سياسات تهدف إلى منع السلوك العنصري والجنسي ومعاقبة مرتكبيه.

ولا يُتوقع أن يُستدعى ماسك، الذي انضم إلى "تسلا" عام 2004 وتولى منصب الرئيس التنفيذي عام 2008، للإدلاء بشهادته في المحاكمة الحالية. ولم يدلِ بتعليق علني على إجراءات المحاكمة الجارية...