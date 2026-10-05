اتفاق موسع بين "ديزني" و"نتفليكس" يتيح مكتبة ضخمة من الأفلام والمسلسلات

أبرمت "ديزني إنترتينمنت" و"نتفليكس" اتفاقية موسعة لترخيص مجموعة من الأفلام والمسلسلات، تشمل أعمالًا من "ديزني" و"بيكسار" و"20 تيليفيجن"، مع استخدام بعض العناوين للترويج لإصدارات جديدة مرتقبة...

وسعت "ديزني إنترتينمنت" و"نتفليكس" تعاونهما في مجال المحتوى، رغم المنافسة بينهما على مشتركي خدمات البث، من خلال اتفاقية ترخيص تشمل مجموعة من الأفلام والمسلسلات الموجودة في مكتبة "ديزني"، إلى جانب مواسم من أعمالها الحالية.

وأبرمت الشركتان الاتفاقية، الجمعة، على أن تختلف فترات إتاحة الأعمال على "نتفليكس" ومواعيد عرضها وفقًا لكل عنوان والمنطقة الجغرافية.

وتستخدم "ديزني" الاتفاق في بعض الحالات نافذة للترويج لإصداراتها المقبلة، إذ سيُتاح الموسمان الأول والثاني من مسلسل "بيرسي جاكسون والأولمبيون"، وهو من إنتاجات "ديزني+" الأصلية، على "نتفليكس" عالميًا اعتبارًا من 4 أكتوبر/ تشرين الأول، لمدة ثلاثة أشهر تسبق عرض الموسم الثالث على "ديزني+" في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبموجب استراتيجية مماثلة، ستتوفر الأفلام الخمسة من سلسلة "آيس إيج"، التابعة لـ"استوديوهات القرن العشرين"، على "نتفليكس" عالميًا اعتبارًا من 4 أكتوبر/ تشرين الأول، لمدة ثلاثة أشهر، قبل طرح الجزء السادس، "آيس إيج: بويلينغ بوينت"، في دور السينما في 5 فبراير/ شباط 2027.

وتضم السلسلة أفلام "آيس إيج" الصادر عام 2002، و"آيس إيج: ذا ميلت داون" عام 2006، و"آيس إيج: دون أوف ذا ديناصورز" عام 2009، و"آيس إيج: كونتيننتال دريفت" عام 2012، و"آيس إيج: كوليجن كورس" عام 2016.

وتشمل الصفقة كذلك ثلاثة مسلسلات حالية من إنتاج "20 تيليفيجن"، إذ سيُتاح "ويل ترنت" بمواسمه الأربعة الأولى، و"شيفتينغ غيرز" بموسميه الأول والثاني، على "نتفليكس" عالميًا، فيما ستتوفر المواسم الثلاثة الأولى من "تراكر" في الأسواق الدولية خارج الولايات المتحدة، ضمن اتفاقية تمتد لعدة سنوات.

وسيصل "ويل ترنت" إلى "نتفليكس" عالميًا في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل عرض موسمه الخامس على شبكة "إيه بي سي" مطلع عام 2027.

أما "شيفتينغ غيرز"، فسيبدأ عرض موسميه الأول والثاني على "نتفليكس" في الولايات المتحدة في الأول من ديسمبر/ كانون الأول، وفي الأسواق الدولية خلال يناير/ كانون الثاني، قبل عرض الموسم الثالث على "إيه بي سي" مطلع عام 2027.

ومن المقرر إتاحة المواسم الثلاثة الأولى من "تراكر" على "نتفليكس" في الأسواق الدولية اعتبارًا من 26 فبراير/ شباط 2027، فيما يبدأ عرض الموسم الرابع على شبكة "سي بي إس" في 4 أكتوبر/ تشرين الأول.

ويمتد الاتفاق إلى أفلام مختارة تحمل علامة "ديزني" من إنتاج "استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة" و"بيكسار". واعتبارًا من مطلع عام 2027، ستعرض "نتفليكس" عالميًا أفلامًا بينها "سول" و"إليو" و"رايا أند ذا لاست دراغون"، مع اختلاف العناوين المتاحة ومواعيد إطلاقها من منطقة إلى أخرى.

وتشمل الاتفاقية أيضًا مجموعة من المسلسلات الموجودة في مكتبة "ديزني إنترتينمنت"، بينها "فيليسيتي"، الذي يصل إلى "نتفليكس" في الولايات المتحدة اعتبارًا من 7 أكتوبر/ تشرين الأول، على أن يتوفر في الأسواق الدولية في مواعيد لاحقة.

كما تضم القائمة "ريفنج" و"آرمي وايفز" عالميًا، و"فريش أوف ذا بوت" في الولايات المتحدة ومناطق مختارة، و"ذيس إز أس" في الأسواق الدولية خارج الولايات المتحدة، بعدما كان الأخير متاحًا على "نتفليكس" في الولايات المتحدة بموجب اتفاق ترخيص سابق خلال عامي 2024 و2025.

وتنضم هذه العناوين إلى أعمال أخرى من مجموعة "ديزني" مرخصة بالفعل لـ"نتفليكس"، بينها "غريز أناتومي" و"أريستد ديفيلوبمنت" و"سكاندل" و"بلاك-إيش".

وتتيح الصفقة لـ"ديزني"، بحسب التقرير، توسيع جمهور أعمالها وتحقيق إيرادات إضافية بملايين الدولارات، فيما تحصل "نتفليكس" على مزيد من المحتوى لإضافته إلى مكتبتها.

ولا يعني الاتفاق تغييرًا في الاستراتيجية العامة لـ"ديزني"، إذ ستظل الأعمال التي تحمل علامتها التجارية حصرية إلى حد كبير لمنصاتها وقنواتها. كما ستبقى الأعمال المتاحة حاليًا على "ديزني+"، بما فيها أفلام "آيس إيج" ومسلسل "بيرسي جاكسون والأولمبيون"، معروضة على المنصة، إلى جانب المحتوى المتاح على "هولو".

وفي موازاة اتفاقيات الترخيص، تواصل "نتفليكس" الاستثمار في إنتاجاتها الأصلية، ومنها فيلما الرسوم المتحركة "كي بوب ديمون هنترز" و"سوابد".

وتضم قائمة إنتاجاتها المقبلة "ستيبس"، المقرر عرضه في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، و"تشارلي فيرسس ذا تشوكليت فاكتوري"، و"ذا بيرييد غاينت" للمخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو، إلى جانب العمل على أجزاء جديدة من "ليو" و"كي بوب ديمون هنترز".