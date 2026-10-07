محادثة مع "كلود" تنتهي باعتقال امرأة في فلوريدا

أثارت القضية تساؤلات بشأن حدود خصوصية المحادثات مع روبوتات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما مع استخدام هذه الأدوات في مناقشة مسائل شخصية أو مهنية قد لا يرغب المستخدمون في مشاركتها مع أطراف أخرى...

ألقت السلطات الأميركية القبض على امرأة في ولاية فلوريدا، بعد أن أبلغت شركة "أنثروبيك" أجهزة إنفاذ القانون عن محادثات أجرتها مع روبوت الذكاء الاصطناعي "كلود"، تضمنت تهديدًا بإطلاق النار داخل مقر شرطة محلية.

وبحسب موقع "ذا نكست ويب"، تلقى مكتب شرطة مقاطعة لي بلاغًا من "أنثروبيك" بشأن محادثة أجرتها المرأة مع "كلود" في 26 سبتمبر/ أيلول، تضمنت تهديدًا بتنفيذ هجوم مسلح على مقر الشرطة.

وأظهرت وثائق الاعتقال أن المرأة تحدثت، في رسالة أخرى أرسلتها في اليوم التالي، عن حصولها على سلاح ناري جديد.

ووفق الوثائق، رصدت أنظمة المراقبة التابعة لمنصة "كلود" عبارات ومحتوى اعتُبر تهديدًا أمنيًا محتملًا، قبل إحالة المحادثات إلى فريق بشري لمراجعتها، قرر بدوره إبلاغ أجهزة إنفاذ القانون بسبب خطورة التصريحات الواردة فيها.

ونقلت شبكة "وينك نيوز" المحلية أن عناصر الشرطة توجهت إلى منزل المرأة وألقت القبض عليها من دون وقوع مواجهات، في 30 سبتمبر/ أيلول، قبل أن يتولى محقق متخصص في المعلومات الاستخباراتية بمكتب شرطة المقاطعة متابعة القضية.

وقال قائد شرطة مقاطعة لي، كارمين مارسينو، إن المتهمة أوضحت خلال التحقيق أنها اعتادت استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي كما لو كانت دفتر مذكرات شخصيًا، تسجل فيه أفكارها وما يدور في ذهنها.

وأضاف مارسينو أن السلطات تتعامل بجدية مع التهديدات التي يُعبّر عنها أو يجري تسهيلها بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، محذرًا المستخدمين من الاعتقاد بأن أنشطتهم على هذه المنصات مجهولة الهوية بصورة كاملة.

ووفق سجلات المحكمة التي نقلها موقع "تومز هاردوير"، وُجهت إلى المرأة تهمة جنائية بموجب المادة 836.10 من قانون ولاية فلوريدا، التي تجرّم توجيه تهديدات مكتوبة أو إلكترونية بتنفيذ عمليات إطلاق نار جماعي أو أعمال إرهابية.

وتشمل المادة التهديدات التي يُعبّر عنها عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، وليس فقط تلك التي تُرسل مباشرة إلى الشخص أو الجهة المستهدفة.

وقررت المحكمة تعيين محامٍ من الدفاع العام لتمثيل المتهمة، وحددت 2 نوفمبر/ تشرين الثاني موعدًا لجلسة توجيه الاتهام رسميًا.

وأثارت القضية تساؤلات بشأن حدود خصوصية المحادثات مع روبوتات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما مع استخدام هذه الأدوات في مناقشة مسائل شخصية أو مهنية قد لا يرغب المستخدمون في مشاركتها مع أطراف أخرى.

وبحسب سياسة الخصوصية الخاصة بـ"أنثروبيك"، التي دخلت حيز التنفيذ في 10 سبتمبر/ أيلول 2026، تحتفظ الشركة بحق مشاركة البيانات الشخصية للمستخدمين مع أجهزة إنفاذ القانون عندما تعتقد، بحسن نية، أن الإفصاح عنها ضروري بصورة معقولة لمنع وقوع ضرر جسيم لأي شخص أو ممتلكات.

وتنص سياسة الشركة الخاصة بالطلبات الحكومية على أنها لا تكشف عادةً معلومات المستخدمين إلا استجابة لإجراءات قانونية صالحة، مع استثناء حالات الطوارئ التي قد تنطوي على خطر وقوع أضرار جسدية وشيكة أو الوفاة.