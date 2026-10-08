السجن 18 شهرًا لأميركي استخدم الذكاء الاصطناعي لبثّ الموسيقى

بحسب وزارة العدل، بدأ المخطط في عام 2017، عندما أنشأ سميث آلاف الحسابات الوهمية على منصات بث موسيقى، مستعينًا بعناوين بريد إلكتروني وبطاقات خصم حصل عليها بطرق احتيالية...

حُكم على الأميركي مايكل سميث، البالغ 54 عامًا، بالسجن 18 شهرًا لاستخدامه الذكاء الاصطناعي وآلاف الحسابات الآلية في مخطط احتيالي استهدف منصات بث الموسيقى وأتاح له تحصيل أكثر من 8 ملايين دولار من عائدات البث، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" واستنادًا إلى بيانات قضائية أميركية.

وقالت النيابة العامة الأميركية للمنطقة الجنوبية من نيويورك إن سميث، المقيم في كورنيليوس بولاية كارولاينا الشمالية، حُكم عليه أيضًا بالخضوع للمراقبة لمدة عامين بعد الإفراج عنه، وأُمر بمصادرة 8,091,843.64 دولار.

وتمثل القضية أول ملاحقة جنائية من وزارة العدل الأميركية تتعلق بالاحتيال في بث الموسيقى بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وكان سميث قد وُجهت إليه اتهامات في عام 2024، قبل أن يقر في 19 مارس/ آذار 2026 بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالتآمر لارتكاب احتيال عبر وسائل الاتصال، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات.

وبحسب وزارة العدل، بدأ المخطط في عام 2017، عندما أنشأ سميث آلاف الحسابات الوهمية على منصات بث موسيقى، مستعينًا بعناوين بريد إلكتروني وبطاقات خصم حصل عليها بطرق احتيالية.

واستخدم لاحقًا برمجيات لتشغيل أغنيات يمتلكها بصورة متكررة من خلال تلك الحسابات، بما يوحي للمنصات بأن مستمعين حقيقيين من أماكن مختلفة يستمعون إليها.

وللحصول على العدد الكبير من الأغنيات الذي احتاج إليه لتجنب اكتشاف أنماط البث غير الطبيعية، لجأ سميث إلى الذكاء الاصطناعي لإنتاج مئات آلاف الأغنيات، ثم وزع عمليات البث الآلية بينها.

وقالت وزارة العدل إن سميث استخدم في بعض الفترات ما يصل إلى 10 آلاف حساب آلي في الوقت نفسه، وإن أغنياته المولدة بالذكاء الاصطناعي جرى تشغيلها مليارات المرات حتى عام 2024.

وكانت الأعمال تُنشر بأسماء فنانين مولدين، من بينها "كالوس بوست" و"كالوري سكريمز"، وتضمنت أغنيات بعناوين مثل "زيغوتيك واشستاندز" و"زايموتكنيكال"، وظهرت على منصات بينها "أمازون ميوزيك" و"آبل ميوزيك" و"سبوتيفاي".

ولإظهار حجم المخطط، قالت وزارة العدل إن كامل أعمال تايلور سويفت سجلت في أبريل/ نيسان 2023 نحو 9.3 ملايين عملية بث عبر الاشتراكات العائلية على "يوتيوب ميوزيك"، بينما سجلت حسابات سميث الآلية في الشهر نفسه 80.9 مليون عملية بث لموسيقاه عبر الاشتراكات العائلية.

وأظهرت حسابات أرسلها سميث إلى نفسه عبر البريد الإلكتروني في عام 2017 أنه قدّر قدرته على تنفيذ 661,440 عملية بث يوميًا، بما يدر نحو 3,307.20 دولارات من العائدات يوميًا، وما يصل إلى نحو 1.2 مليون دولار سنويًا.

وبحلول يونيو/ حزيران 2019، كان يحصل على نحو 110 آلاف دولار شهريًا من عائدات البث، مع تحويل جزء منها إلى متآمرين آخرين، بحسب لائحة الاتهام.

وفي رسالة بريد إلكتروني عام 2024، قال سميث إنه وصل منذ عام 2019 إلى أربعة مليارات عملية بث وعائدات بقيمة 12 مليون دولار.

وقال المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جيمي ماكدونالد، إن سميث أغرق منصات البث بحسابات آلية بدل المستمعين، وبأغانٍ زائفة بدل الإبداع، ما أدى، بحسب قوله، إلى تحويل ملايين الدولارات من عائدات كان يمكن أن تذهب إلى فنانين وأصحاب حقوق آخرين.

من جهته، قال محامي سميث، نويل تين، الأربعاء 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، إن موكله "يشعر بأسف عميق" على أفعاله، مضيفًا أنه سيقضي عقوبته ويسعى إلى تصحيح ما ارتكبه.