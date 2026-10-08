فنلندا تأمر "غوغل" بتعليق أعمال مركزي بيانات بسبب مخاوف بيئية

لا يزال تقييم الأثر البيئي جاريًا، ومن المتوقع استكماله في وقت لاحق من العام الجاري، لكن الهيئة قالت إن الشركة مضت في تنفيذ "إجراءات تحضيرية واسعة"، شملت إزالة الأشجار والطبقة السطحية من التربة وإنشاء طرق داخل الموقعين...

أمرت السلطات الفنلندية شركة "غوغل" بوقف مؤقت للأعمال في موقعين لمراكز بيانات تخطط لإنشائهما في موهوس وكاياني، بعد تنفيذ أعمال واسعة غيّرت طبيعة الموقعين قبل استكمال تقييمات الأثر البيئي المطلوبة، وفق ما أفادت صحيفة "غارديان".

ويأتي المشروعان ضمن استثمار بقيمة 13 مليار يورو تنفذه شركة التكنولوجيا في عدة مواقع شمالي فنلندا، في ظل الطلب الكبير على المساحات اللازمة لاستضافة البنية التحتية الرقمية.

وكانت شركة "تويكي فنلاند"، التي تمثل "غوغل"، قد أزالت أشجارًا من مساحة تبلغ 330 هكتارًا في موهوس من دون استكمال تقييم للأثر البيئي، فيما أفادت تقارير بأنها نفذت أعمال قطع أشجار في مساحة تقل قليلًا عن 200 هكتار في كاياني.

وقالت "هيئة التراخيص والإشراف الفنلندية"، الثلاثاء 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، إنها أصدرت إشعارًا يطالب الشركة بأن توقف، بحلول 23 أكتوبر/ تشرين الأول على أبعد تقدير، الإجراءات التحضيرية التي تُحدث تغييرات كبيرة في البيئة بالموقعين، إلى حين استكمال تقييم الأثر البيئي.

ومنحت الهيئة "غوغل" حتى الأربعاء التالي لتقديم توضيح مكتوب بشأن القضية.

ولا يزال تقييم الأثر البيئي جاريًا، ومن المتوقع استكماله في وقت لاحق من العام الجاري، لكن الهيئة قالت إن الشركة مضت في تنفيذ "إجراءات تحضيرية واسعة"، شملت إزالة الأشجار والطبقة السطحية من التربة وإنشاء طرق داخل الموقعين.

وقال رئيس قسم البيئة في الهيئة، تومي مويليو، إن هذه الإجراءات، وفق تقدير الهيئة، "ستغيّر البيئة وتتسبب في آثار"، وإن تحديد هذه الآثار وتقييمها يمثلان من الأهداف الأساسية لإجراءات تقييم الأثر البيئي.

وحذرت الهيئة من أنها قد تلجأ إلى إجراءات تنفيذية وفرض غرامة إذا لم تلتزم "غوغل" بالأمر.

من جانبها، قالت "غوغل" في بيان إنها تتفهم المخاوف، وأقرت بأنها "لم ترق إلى معاييرها العالية"، مؤكدة أنها ستدرس نتائج الهيئة وتتبع توجيهاتها.

وأضافت الشركة أنها تصرفت بحسن نية بموجب قانون الغابات، وأجرت مسوحات للطبيعة واتخذت إجراءات لحماية المناطق ذات القيمة البيئية المرتفعة.

وقالت "غوغل" إنها تمضي، في إطار عملها طويل الأمد في المنطقة، في خطط لتنسيق المواقع وتعزيز التنوع البيولوجي، تشمل زراعة الأشجار على مساحة 130 هكتارًا في موهوس.

بدوره، قال مدير العمليات في "الجمعية الفنلندية لحماية الطبيعة"، تاباني فيستولا، إن المخالفات في الموقعين تبدو وكأنها "مشكلة منهجية"، مضيفًا أن موقع موهوس "لم يعد غابة، بل أصبح منطقة رملية".

وعزا فيستولا جانبًا من المشكلة إلى الطلب الكبير على بناء مراكز البيانات في فنلندا، ما يدفع الشركات، بحسب قوله، إلى تسريع عملياتها ويضع ضغوطًا على البلديات الصغيرة.

وقال إن السبب الرئيسي يتمثل في "حالة السوق المحمومة التي تدفع الشركات إلى تسريع الإجراءات إلى هذا الحد"، إضافة إلى نقص الخبرة في البلديات.