فنلندا تفتح تحقيقًا جنائيًا في أضرار بيئية ضخمة بمشروع لـ"غوغل"

يأتي فتح التحقيق بعد إجراءات رقابية اتخذتها "هيئة الترخيص والرقابة الفنلندية" خلال أكتوبر/ تشرين الأول، شملت مطالبة الشركة بتعليق الأعمال التحضيرية التي قد تؤدي إلى تغييرات بيئية كبيرة في موقعي موهوس وكاياني...

فتحت الشرطة الفنلندية تحقيقًا جنائيًا في مخالفات بيئية محتملة بموقع مركز بيانات تعتزم شركة "غوغل" الأميركية إنشاءه قرب بلدة موهوس شمالي فنلندا، على خلفية شبهات تتعلق بأعمال إزالة الغابات وتصريف المياه قبل استكمال التقييمات البيئية المطلوبة بموجب القانون.

وقالت الشرطة، الخميس، إن المعلومات الأولية كشفت عن أوجه غموض وقصور في أعمال التصريف وإدارة المياه داخل الموقع، الذي تتولى تشغيله شركة "تويكي فنلندا" التابعة لـ"غوغل"، مشيرة إلى أن التحقيق يهدف إلى تحديد طبيعة الأعمال المنفذة ومدى مخالفتها التشريعات البيئية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الشرطة تحقق في احتمال انتهاك قانون المياه الفنلندي والتسبب بأضرار بيئية، بعدما نفذت الشركة أعمالًا تحضيرية شملت إزالة الأشجار وتجهيز الأراضي وتصريف المياه قبل استكمال الإجراءات القانونية لتقييم الآثار البيئية.

وقال مسؤول التحقيق، كاري باكانن، إن الشرطة تسعى إلى تحديد ما إذا كانت أنشطة الشركة قد خالفت قانون المياه وتسببت في أضرار بيئية، موضحًا أن ثبوت المخالفة قد يؤدي إلى فرض غرامة على الشركة.

وامتنع باكانن عن تحديد ما إذا كان التحقيق سيشمل مسؤولين أو موظفين بصورة فردية، في حين أكدت "غوغل" أنها ستتعاون مع الشرطة وتواصل العمل لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية في مواقع مشروعاتها.

ولا تعني مباشرة التحقيق ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الشركة، إذ لا تزال القضية في مرحلة جمع الأدلة والتحقق من الوقائع، وقد تتغير التوصيفات القانونية مع تقدم الإجراءات.

وبحسب هيئة الإذاعة الفنلندية "يلي"، تلقت شرطة مدينة أولو خمسة طلبات تحقيق تتعلق بموقع مركز البيانات في موهوس، وقررت جمعها ضمن تحقيق واحد.

وأوضحت الشرطة أن الإجراءات قد تستغرق وقتًا طويلًا، مع السعي إلى استكمال التحقيق خلال عام 2027، فيما تعتزم نشر معلومات إضافية بشأن تطوراته في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويأتي فتح التحقيق بعد إجراءات رقابية اتخذتها "هيئة الترخيص والرقابة الفنلندية" خلال أكتوبر/ تشرين الأول، شملت مطالبة الشركة بتعليق الأعمال التحضيرية التي قد تؤدي إلى تغييرات بيئية كبيرة في موقعي موهوس وكاياني.

وأوضحت الهيئة أن الأعمال المنفذة في الموقعين شملت إزالة الأشجار والتربة السطحية، وحفر قنوات التصريف، وشق طرق داخل مناطق المشروع، قبل اكتمال تقييمات الأثر البيئي المطلوبة.

وشددت على ضرورة استكمال التقييم البيئي قبل تنفيذ أنشطة يمكن أن تؤثر بصورة كبيرة في طبيعة الموقع، بما يتيح دراسة البدائل المتاحة وتحديد التدابير اللازمة لتجنب الأضرار أو الحد منها.

ويميز الإجراء الرقابي بين الأعمال التي تؤدي إلى تغييرات جوهرية في البيئة، وبين أنشطة التخطيط والقياسات والدراسات الفنية والأعمال المحدودة التي يمكن التراجع عن آثارها بسهولة.

وبالتالي، لا يشمل طلب التعليق جميع الأنشطة في الموقعين، وإنما يستهدف الأعمال التحضيرية التي قد تغير خصائص الأرض أو تؤثر في البيئة قبل استكمال إجراءات التقييم.

وأفادت "يلي" بأن "غوغل" أكدت في 14 أكتوبر/ تشرين الأول تعليق الأعمال التحضيرية في موهوس وكاياني امتثالًا لمطالب الجهة الرقابية.

وفي الوقت نفسه، اعتبرت "هيئة الترخيص والرقابة الفنلندية" أن خطط إدارة المياه التي قدمتها الشركة لم تكن كافية لإثبات قدرتها على التحكم في الآثار البيئية المحتملة للمشروع.

وطالبت شركة "تويكي فنلندا" بتقديم خطة تفصيلية بحلول الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، تتضمن منشآت تصريف المياه المقترحة، والجدول الزمني لتنفيذها، وآليات المراقبة المستقلة.

كما اشترطت أن تراعي الخطة مخاطر الأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج والتأثيرات المحتملة للتربة الصخرية السوداء الحمضية الموجودة في المنطقة.

وحذرت الهيئة من إمكان اتخاذ إجراءات إلزامية إضافية، قد تشمل فرض غرامات مشروطة، إذا لم تقدم الشركة تدابير كافية لمعالجة المخاوف المتعلقة بإدارة المياه وحماية البيئة.