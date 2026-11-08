فجوة جديدة بين النساء والرجال في العمل بسبب الذكاء الاصطناعي

لا يزال من المبكر تحديد التأثير النهائي للذكاء الاصطناعي على سوق العمل، سواء من حيث مساهمته في تطوير مهارات العاملين وتوسيع قدراتهم، أو احتمالات تسببه في إلغاء وظائف بالكامل...

كشف بحث أجرته جامعة "هارفارد" أن النساء يستخدمن أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل بمعدلات أقل من الرجال، وسط تفاوت في فرص التدريب والدعم المهني، فيما تشير بيانات أخرى إلى اتساع الفجوة بين الجنسين في نمو التوظيف بالمهن الأكثر تأثرًا بهذه التكنولوجيا.

وتتسع الفجوة بين النساء والرجال في أماكن العمل لتشمل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ أظهرت دراسة حديثة أجراها "مركز شورنشتاين للإعلام والسياسة والسياسات العامة" في جامعة "هارفارد" أن النساء أقل استخدامًا لهذه الأدوات، وأقل حصولًا على التدريب والتوجيه المهني والدعم اللازم للاستفادة منها، مقارنة بزملائهن الرجال.

ولا تعكس هذه الفجوة بالضرورة اختلافًا في المهارات أو القدرة على التعامل مع التكنولوجيا، بل ترتبط بعوامل تشمل الثقة بالنفس، ومدى الدعم الذي توفره المؤسسات لموظفيها، والمواقف المختلفة تجاه الذكاء الاصطناعي.

وقالت مديرة المركز، نانسي غيبس، إن انخفاض استخدام النساء لهذه الأدوات لا يعود إلى ضعف كفاءتهن، وإنما إلى تراجع ثقتهن بقدرتهن على استخدامها، وهو ما يرتبط غالبًا بنقص الدعم في بيئات العمل، إلى جانب انخفاض مستوى ثقتهن بالذكاء الاصطناعي نفسه.

وأوضحت غيبس أن تحفظ النساء تجاه هذه التكنولوجيا يمثل جانبًا مهمًا من النقاش المتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي والضوابط المنظمة له وقيمته واستخداماته.

ورغم أن الفجوة بين الجنسين في تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي آخذة في التراجع، فإن وتيرة تقلصها لا تزال بطيئة، بحسب أبحاث أجرتها الأستاذة المساعدة في إدارة المؤسسات بجامعة "كاليفورنيا في بيركلي"، سولين ديليكور.

وتشير ديليكور إلى أن النساء ما زلن أكثر حذرًا من الرجال إزاء إدماج الذكاء الاصطناعي في مهامهن المهنية، في حين يشكّل الرجال الغالبية العظمى من المستخدمين الأوائل للأدوات الجديدة.

ولا يرتبط تحفظ النساء بالمخاوف التقنية وحدها، إذ تقول ديليكور إنها تسمع باستمرار من نساء يشعرن بالإرهاق من الذكاء الاصطناعي، ويرين أنه يسلبهن جانبًا من المتعة التي يجدنها في أداء أعمالهن.

ويبرز ضيق الوقت عاملًا آخر يحدّ من إقبال النساء على تجربة هذه الأدوات. فبحسب ديليكور، تتحمل النساء عادةً نصيبًا أكبر من الأعمال المنزلية ومسؤوليات رعاية أفراد الأسرة، فضلًا عن تكليفهن في أماكن العمل بمهام غير ظاهرة تُضاف إلى مسؤولياتهن الوظيفية الأساسية.

وتوضح أن تعلم استخدام أداة جديدة يستلزم وقتًا للتجربة وفهم وظائفها وإعداداتها، وهو وقت قد يصعب على النساء تخصيصه في ظل تراكم الالتزامات المهنية والمنزلية.

ولا تقتصر الفجوة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بل تمتد إلى معدلات نمو التوظيف في المهن الأكثر تأثرًا بهذه التكنولوجيا.

فوفق بيانات "مركز بيو للأبحاث"، سجّل الرجال نموًا في التوظيف أسرع من النساء في المهن التي تتعرض بدرجة كبيرة لتأثير الذكاء الاصطناعي، ومنها تطوير البرمجيات والإدارة المالية، ما يشير إلى اتساع الفجوة بين الجنسين في نمو فرص العمل ضمن هذه القطاعات.

ومع ذلك، لا يزال من المبكر تحديد التأثير النهائي للذكاء الاصطناعي على سوق العمل، سواء من حيث مساهمته في تطوير مهارات العاملين وتوسيع قدراتهم، أو احتمالات تسببه في إلغاء وظائف بالكامل.

وفي مواجهة هذا التفاوت، تؤكد غيبس أهمية توفير التدريب والتوجيه المهني والدعم داخل المؤسسات، باعتبارها عوامل يمكن أن تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي وترفع مستوى ثقة الموظفين بهذه الأدوات وحماسهم للاستفادة منها.

ودعت أصحاب العمل إلى إشراك النساء في تصميم برامج التدريب والدعم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والاستماع إلى آرائهن واحتياجاتهن عند وضع السياسات الخاصة باستخدامه.

وشددت على أن غياب أصوات النساء عن مواقع اتخاذ القرار بشأن هذه التكنولوجيا يقلل من الأسباب التي تدعو إلى الثقة بتلك القرارات، مؤكدة أهمية مشاركتهن في صياغة التوجهات التي ستحدد كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل.